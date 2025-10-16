Mortes no trânsito caem 9,7% na região, mas seguem acima dos 100 registros

O número de mortes no trânsito do Alto Tietê caiu 9,7% no período de janeiro a setembro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. No entanto, o total segue acima dos 100 óbitos. Foram 129 mortes nos nove meses de 2025 e 143 no ano passado.

O número de acidentes registrados na região também caiu, saindo de 2.362 para 1.911. A redução é de 19%. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), gerenciado pelo Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran).

Em relação às mortes, foram seis cidades que tiveram queda nos registros neste ano. Duas mantiveram os mesmos números e outras duas viram os óbitos crescerem.

Queda

A cidade que teve a maior queda foi Santa Isabel, com uma redução de 45%, saindo de 11 para seis mortes. Salesópolis aparece depois, com 33,3%, com o número caindo de seis para quatro.

Ferraz fecha o top-3 com redução de 25%. A cidade viu os óbitos no trânsito saírem de oito para seis de um ano para o outro.

Em Mogi, a queda foi de 21,7, saindo de 46 para 36. Suzano viu os números saírem de 21 para 19, representando uma redução de 9,5%. Itaquá fica com a menor redução, com 3,7%. A cidade teve 27 mortes no ano passado e 26 neste ano.

Aumento

Duas cidades viram o número de mortes aumentar entre 2024 e 2025. Poá teve o dobro de mortes neste ano em relação ao ano passado: seis e três, respectivamente, um aumento de 100%. Em Biritiba, o crescimento foi de 83,3%, saindo de seis para 11 óbitos.

Igualdade

Arujá e Guararema mantiveram o número de mortes no trânsito nos nove meses deste ano. Foram nove e seis, respecitvamente.