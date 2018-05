Mortes no trânsito crescem 66,6% em comparação a abril de 2017

Dados do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (InfoSiga), referentes às mortes ocorridas em abril, apontam o aumento de 66,6% das ocorrências, em comparação ao mesmo período do ano passado. No último mês, 15 pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes de trânsito no Alto Tietê, sendo sete vítimas apenas em Mogi das Cruzes. Em abril de 2017, nove mortes foram verificadas e o maior índice, de três óbitos naquele mês, foi em Itaquaquecetuba.

Das 15 vítimas contabilizadas, no último mês, pelo levantamento, 12 eram homens. Onze acidentes aconteceram durante a noite ou madrugada; nove ocorrências foram classificadas como choque ou colisão; nove condutores morreram e quatro pedestres foram atropelados.

Em Mogi, o trânsito deixou sete óbitos em abril, sendo cinco deles em vias municipais e dois em rodovias. Guararema é considerada o segundo município mais violento do mês, com três mortes. A cidade é seguida por Poá, com duas vítimas fatais.

Ano passado

Durante o mesmo período do ano passado, nove pessoas morreram. Naquele mês, o pior índice foi em Itaquá, com três mortos. Dois óbitos também ocorreram em Arujá e Biritiba Mirim, em cada município, e uma vítima em Mogi e Santa Isabel. Em comparação ao mês de abril de 2015 e 2016, os números de 2018 repetem os de 2015, quando a região também teve 15 ocorrências. No quarto mês de 2016, a taxa saltou para 17 mortos. Geralmente, o índice referente ao primeiro quadrimestre do ano representa de 28% a 38% do total de vítimas esperado para o ano.

Neste primeiro quadrimestre de 2018, 55 pessoas já perderam a vida no trânsito regional.

Os meses mais violentos no Alto Tietê foram março e abril, com 15 óbitos cada. Em janeiro, 13 mortes aconteceram. E fevereiro foi o mês com a taxa mais baixa, totalizando 12 vítimas.