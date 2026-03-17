Mortes no trânsito da região caem 25% com nove casos em fevereiro

O número de mortes no trânsito do Alto Tietê caiu 25% em fevereiro de 2026, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram nove óbitos neste ano e 12 no ano passado. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga), disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP).

Três cidades tiveram queda no número de óbitos, outras três tiveram aumento e quatro mantiveram o número de registros.

Queda

Mogi foi a cidade com a maior queda, saindo de seis para três óbitos, uma diminuição de 50%.

Suzano e Biritiba zeraram as suas mortes no trânsito, saindo de dois e um, respectivamente, para zero.

Aumento

As cidades que registraram aumento no número de óbitos em fevereiro foram Guararema, Salesópolis e Santa Isabel. Em todas, foram zero casos no ano passado e um óbito neste ano.

Igualdade

Itaquá, Ferraz, Poá e Arujá foram as cidades que mantiveram o número de óbitos de um período ao outro.

Poá foi a única que teve zero mortes, enquanto todas as outras tiveram um óbito.

Acidentes

Em relação aos acidentes, houve um pequeno aumento de um período para o outro: 176 no ano passado e 178 neste ano, uma variação de 1,1%.

Poá teve um aumento de 300% nos acidentes, saltando de dois para oito. Em Ferraz e em Guararema o aumento foi de 100%, saindo de seis para 12 e de quatro para oito, respectivamente. Em Santa Isabel, o aumento foi de 71,4%, saindo de sete para 12. Biritiba viu seus registros saírem de três para quatro, um aumento de 33,3%. Em Suzano, o crescimento foi de 6,8%, saindo de 29 para 31 acidentes.

Queda

Quatro cidades tiveram queda no número de acidentes. Salesópolis saiu de dois para um, uma diminuição de 50%. Em Arujá, a queda foi de 25%, saindo de 16 para 12. Mogi registrou uma redução de 19,1%, passando de 73 para 59. Itaquá teve a menor queda, de 8,8%. A cidade viu o número de acidentes sair de 34 para 31.