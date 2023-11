Mortes no trânsito do Alto Tietê caem 13,3% em 2023, aponta Infosiga

O Alto Tietê registrou queda de 13,3% no número de mortes no trânsito no comparativo entre janeiro e outubro de 2023 com o mesmo período de 2022. Ano passado a região teve 157 mortes neste período e caiu para 136 em 2023. Uma diferença de 21 mortes.

Somente em outubro a região manteve os números. Foram 17 casos no último mês e 17 em 2022.



Aumento

Apenas duas cidades tiveram aumento de mortes no trânsito no comparativo dos períodos. Suzano teve aumento de 160% no número de mortes. Os números saltaram de 10 para 26 ocorrências. Itaquá também teve aumento. O número de mortes cresceu 12,5%, passando de 32 para 36 óbitos.



Queda

As demais oito cidades da região tiveram queda. O maior percentual foi em Biritiba, com 60% de queda. Em seguida aparecem iguais, Ferraz e Salesópolis, com 57,1%. Arujá é a quarta cidade, com 46,6%. Guararema e Mogi aparecem em seguida com 42,8% e 32%. Por fim, Poá com 20% de queda e Santa Isabel com 12,5%.