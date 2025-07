Mortes no trânsito do Alto Tietê caem 14,2% neste 1º semestre comparado a 2024

O Alto Tietê registrou queda de 14,28% no número de mortes no trânsito neste primeiro semestre quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Neste ano foram 84 vítimas fatais, enquanto em 2024 foram 98.

Apenas duas cidades tiveram aumento nos dados. Em Arujá, que cresceu 60%, passando de cinco para oito mortes. E Biritiba, que disparou 125%, passando de quatro para nove mortes.

As demais cidades tiveram redução. As cinco principais cidades registraram queda de: Ferraz (40%), Itaquá (19%), Mogi (7,69%), Poá (33,33%) e Suzano (11,7%).