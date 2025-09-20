Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mortes no trânsito do Alto Tietê em 2025 caem 7% com 119 vítimas

Número segue alto, mas caiu comparado com o mesmo período de 2024, quando a região somou 129 vítimas fatais

20 setembro 2025 - 10h00Por Fernando Barreto - da Região
Mortes no trânsito do Alto Tietê em 2025 caem 7% com 119 vítimasMortes no trânsito do Alto Tietê em 2025 caem 7% com 119 vítimas - (Foto: Daniel Marques/Arquivo DS)

O Alto Tietê registrou 119 mortes no trânsito entre janeiro e agosto deste ano, o número porém caiu 7,75% quando comparado ao mesmo período de 2024, quando a região teve 129 mortes. Os dados são do Infosiga e foram divulgadas nesta sexta-feira.

Das dez cidades da região, seis tiveram queda comparado a 2024, três tiveram aumento e uma manteve.

Queda

Três das seis cidades com queda nos índices tiveram o mesmo percentual de redução. Guararema, Salesópolis e Santa Isabel tiveram 33,33% de queda. Em Guararema o total de vítimas passou de seis para quatro.

Em Salesópolis foi de seis para quatro também e em Santa Isabel caiu de nove para seis. Mogi aparece em seguida, com queda de 26%, passando de 42 para 31 vítimas.

Fecham a lista Ferraz e Suzano, com queda percentual de 14,28% e 5,26%, respectivamente. Em Ferraz passou de sete para seis vítimas, e em Suzano foi de 19 para 18.

Aumento

Três cidades tiveram aumento nos índices. O maior salto foi em Biritiba, que disparou 120%, passando de cinco para 11. 

Poá saltou 100%, passando de três para seis. E em Arujá passou de oito para nove, um aumento de 12,5%.

Manteve

Apenas uma cidade registrou o mesmos números: Itaquá, que manteve 24 mortes nos dois períodos analisados.

Redução de mortes

O Governo de São Paulo trabalha para reduzir pela metade os óbitos e lesões graves no trânsito até 2030, o equivalente a poupar 19 mil vidas, segundo estimativas. A meta está presente no Plano Estadual de Segurança Viária, lançado durante a Semana Nacional do Trânsito, entre 18 e 25 de setembro.

Em participação no SP em 3, 2, 1, programa da Agência SP, a diretora de segurança viária do Detran-SP, Roberta Mantovani, deu mais detalhes da iniciativa: “É um plano que envolve ações integradas com as várias agências que atuam na segurança viária no Estado. Ele contempla medidas em engenharia, fiscalização, educação, comunicação, atendimento às vítimas de trânsito, gestão de dados e gestão da segurança viária”.

