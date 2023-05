Mortes no trânsito passam de 19 para 12 em abril com queda de 36,8% na região

A maioria das vítimas em abril deste ano são homens, e uma mulher.

Suzano

A cidade registrou aumento no número de vítimas fatais no trânsito. O total de óbitos passou de duas para cinco mortes neste ano. O que representa um aumento de 150%.

Das cinco vítimas neste ano, todas eram homens. No ano passado, uma era homem e outra era mulher.

Demais cidades

Apenas Suzano registrou aumento de vítimas no trânsito. As demais cidades ou mantiveram os números ou reduziram.

A maior queda foi em Mogi, que reduziu de sete vítimas para uma neste ano. Uma queda de 85,7% nos números.

Além de Mogi, Arujá caiu de duas vítimas para uma; Poá reduziu de duas para zero mortes; e Santa Isabel caiu de duas para uma.

Em Guararema o número de mortes se manteve em uma vítima nos dois meses analisados. Itaquá e Salesópolis apresentam o mesmo caso. Em Itaquá foram duas mortes nos dois meses. E Salesópolis com uma morte cada.

Apenas Biritiba e Ferraz de Vasconcelos não registraram mortes em abril do ano passado e no último mês.

O número de óbitos no trânsito no Alto Tietê caiu 36,8% em abril, comparado ao mesmo mês de 2022. O total de vítimas fatais caiu de 19 no ano passado para 12 no último mês. Uma diferença de sete vítimas.