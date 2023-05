Mostra Internacional de Poesia em Movimento do Alto Tietê levará arte e cultura a cinco cidades

A 1ª Mostra Internacional de Poesia em Movimento do Alto Tietê (Mipemat) vem para ocupar poética e criativamente a região, conectando público e fazedores, artistas, poetas, escritoras, leitoras, mestras e mestres tradicionais, pesquisadores e músicos. Mais do que isso, vem para promover a fruição cultural e entretenimento de qualidade, preenchendo uma lacuna existente. Será de 8 de julho a 6 de agosto, com 40 atrações gratuitas, presenciais, abertas ao público e com classificação indicativa livre em cinco cidades: Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e Biritiba Mirim.

Com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC) – edital 26/2022, de Literatura / Produção e realização de evento literário, vem aí, portanto, uma série de apresentações, shows, saraus, vivências formativas e outras atividades itinerantes, que pulsam movimento, engajamento e interesses voltados à Língua Portuguesa e demais dispositivos narrativos, representados pela diversidade cultural, de pensamentos, saberes, histórias, produções artísticas e pesquisas em âmbito regional, nacional e internacional, com a crença de que poesia é plural, inclusiva e comprometida com temáticas contemporâneas.

Sempre com classificação livre e conteúdos artísticos e pedagógicos, as atividades se desdobram em diversas vertentes artísticas. O line-up será divulgado nos canais oficiais da Mipemat e terá nomes locais e de fora do país que vão transformar em palco os cinco municípios participantes.

Está intrínseco nesta edição abordar questões lusófonas e o empoderamento e valorização da lusofonia enquanto fenômeno mestiço e transcultural, permeado de diversas línguas e poéticas dissidentes, estabelecendo, em caravana, um movimento de transformação e provocação por meio da arte.

“Por poesia, entendemos muito mais do que simplesmente a poesia literária. Está no visual, nos sons, na arquitetura. São vários sentidos, que trabalharemos em diferentes atrações para várias faixas etárias”, dizem os organizadores, que trazem para o evento as considerações da Urban 95, iniciativa referência para cidades que se preocupam com cidadãos abaixo de 95 centímetros.

Neste público diverso estão inclusos os bebês, crianças pequenas e cuidadores, que terão uma série de ações próprias para participar. Isso porque a Mipemat vem com a proposta da “Caravaninha” e promete estimular sentidos e sensações a partir de atividades ativas, de “mão na massa”.

Recentemente a produtora abriu chamamento nas plataformas virtuais para seleção e contratação de atrações que passarão a integrar a programação da Mipemat. Entre os projetos e coletivos selecionados estão “É tempo de festa pras bandas do coração de nossa senhora’, da Cia. Teatro da Investigação, ‘Dança Dentro’, da Cia. Menina Fulô, Slam da Roça Conpoema, Brendo de Lima Voz, Ateliê Linha Prendada e ‘Contos e cantos da Guiné-Bissau’, da Cia Oya Ô.

“Pretendemos expandir horizontes criativos entre a dimensão poética literária e atravessamentos com linguagens artísticas híbridas como audiovisual, artes da cena e do corpo, tecnologias, entre outras, gerando múltiplas camadas de sentido e reflexão sensível ante a sociedade e ao mundo”, concluem os membros da Okê Produções Culturais, grupo cujos projetos em diversas linguagens artísticas vem ganhando espaço no circuito cultural regional a partir de ações formativas, obras artísticas e eventos diversos, com foco na troca de experiências sensíveis, no desenvolvimento coletivo e colaborativo.