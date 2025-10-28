Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 28 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Motoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção Segura

Objetivo é reduzir os riscos de acidentes, amenizar as consequências de colisões e outras intercorrências

28 outubro 2025 - 20h30Por de Mogi
Motoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção SeguraMotoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção Segura - (Foto: Divulgação/CMMC)

Onze motoristas da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes participaram no dia 21 de outubro de curso de Direção Segura da Cetet (Centro de Treinamento e Educação de Trânsito), vinculado à CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo. O objetivo do aprendizado é reduzir os riscos de acidentes, amenizar as consequências de colisões e outras intercorrências, proteger o patrimônio público e a vida das pessoas, entre outros.

O presidente do Legislativo mogiano, Francimário Vieira (PL), o Farofa, disse que  a medida faz parte de um plano mais abrangente de gestão que visa a capacitação contínua dos servidores públicos. “Quanto mais investimos no funcionalismo público, melhor será o atendimento da população. Queremos motoristas prudentes, que saibam prevenir situações perigosas e que conduzam nossos funcionários com cuidado e profissionalismo. Além disso, acredito que a Câmara Municipal deve ocupar um papel de exemplo e referência para todos os cidadãos. Nesse contexto, estamos planejando criar a Escola do Legislativo, que vai ser um espaço de aprendizagem de portas abertas, ou seja, não apenas para nossos funcionários, mas para a comunidade como um todo”.

Entre o conteúdo ensinado no curso de Direção Segura, destacam-se informações como as seguintes:

Legislação e regras de trânsito: Estudo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e de legislações específicas, como as que tratam do transporte de passageiros, visando uma condução correta e responsável;

Prevenção de acidentes: Entendimento dos principais fatores que provocam acidentes e das formas de evitá-los, com atenção especial aos trechos críticos de rodovias e vias urbanas;

Técnicas de condução: desenvolvimento de habilidades para dirigir de maneira defensiva, antecipando riscos e reagindo adequadamente diante de situações inesperadas;

Manutenção do veículo: compreensão da importância da manutenção preventiva para garantir a segurança, com destaque para o cuidado com fluidos, sistemas de iluminação e freios.

Comportamento e atitude: reflexão sobre a importância de atitudes seguras no trânsito e sobre a necessidade de evitar distrações, uso de celular e condução sob cansaço;

Fatores de risco: reconhecimento e controle dos riscos relacionados tanto a condições internas — como o estado físico e emocional do condutor — quanto externas, como o tráfego e as condições das vias.

João dos Santos Ismael, chefe de divisão do Departamento de Infraestrutura, disse que novas turmas passarão pelo curso.

“Os assessores de vereadores que dirigem os carros da Câmara também vão passar pelo treinamento. Esta foi apenas a primeira turma. O objetivo é oferecer uma reciclagem”.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estado anuncia obras de duplicação e faixas adicionais na Mogi-Dutra
Cidades

Estado anuncia obras de duplicação e faixas adicionais na Mogi-Dutra

Procuradoria de Mogi apresenta recurso para garantir isenção do pedágio aos moradores da cidade
Região

Procuradoria de Mogi apresenta recurso para garantir isenção do pedágio aos moradores da cidade

Projeto Onírica leva ateliê itinerante de arte têxtil à ONG Social Skate em Poá
Região

Projeto Onírica leva ateliê itinerante de arte têxtil à ONG Social Skate em Poá

Imot é homenageado pela Agência de Fomento Empresarial por apoio ao desenvolvimento de Mogi
Reconhecimento

Imot é homenageado pela Agência de Fomento Empresarial por apoio ao desenvolvimento de Mogi

81% dos fotógrafos que adotaram a IA relatam mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal
Região

81% dos fotógrafos que adotaram a IA relatam mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Unipiaget no Parque reúne professores e alunos em atividades gratuitas no Parque Max Feffer
Região

Unipiaget no Parque reúne professores e alunos em atividades gratuitas no Parque Max Feffer