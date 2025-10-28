Motoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção Segura

Onze motoristas da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes participaram no dia 21 de outubro de curso de Direção Segura da Cetet (Centro de Treinamento e Educação de Trânsito), vinculado à CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo. O objetivo do aprendizado é reduzir os riscos de acidentes, amenizar as consequências de colisões e outras intercorrências, proteger o patrimônio público e a vida das pessoas, entre outros.

O presidente do Legislativo mogiano, Francimário Vieira (PL), o Farofa, disse que a medida faz parte de um plano mais abrangente de gestão que visa a capacitação contínua dos servidores públicos. “Quanto mais investimos no funcionalismo público, melhor será o atendimento da população. Queremos motoristas prudentes, que saibam prevenir situações perigosas e que conduzam nossos funcionários com cuidado e profissionalismo. Além disso, acredito que a Câmara Municipal deve ocupar um papel de exemplo e referência para todos os cidadãos. Nesse contexto, estamos planejando criar a Escola do Legislativo, que vai ser um espaço de aprendizagem de portas abertas, ou seja, não apenas para nossos funcionários, mas para a comunidade como um todo”.

Entre o conteúdo ensinado no curso de Direção Segura, destacam-se informações como as seguintes:

Legislação e regras de trânsito: Estudo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e de legislações específicas, como as que tratam do transporte de passageiros, visando uma condução correta e responsável;

Prevenção de acidentes: Entendimento dos principais fatores que provocam acidentes e das formas de evitá-los, com atenção especial aos trechos críticos de rodovias e vias urbanas;

Técnicas de condução: desenvolvimento de habilidades para dirigir de maneira defensiva, antecipando riscos e reagindo adequadamente diante de situações inesperadas;

Manutenção do veículo: compreensão da importância da manutenção preventiva para garantir a segurança, com destaque para o cuidado com fluidos, sistemas de iluminação e freios.

Comportamento e atitude: reflexão sobre a importância de atitudes seguras no trânsito e sobre a necessidade de evitar distrações, uso de celular e condução sob cansaço;

Fatores de risco: reconhecimento e controle dos riscos relacionados tanto a condições internas — como o estado físico e emocional do condutor — quanto externas, como o tráfego e as condições das vias.

João dos Santos Ismael, chefe de divisão do Departamento de Infraestrutura, disse que novas turmas passarão pelo curso.

“Os assessores de vereadores que dirigem os carros da Câmara também vão passar pelo treinamento. Esta foi apenas a primeira turma. O objetivo é oferecer uma reciclagem”.