Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 26 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Motoristas da Grande SP economizam mais de R$ 56 milhões com adesão ao SNE

Digitalização do Governo de SP amplia descontos em multas e fortalece eficiência administrativa no Estado; economia atinge Suzano, Osasco e Grande ABC

26 fevereiro 2026 - 17h28Por Da região
Fiscalização do DER em estradas do interior de SPFiscalização do DER em estradas do interior de SP - (Foto: Divulgação)

Motoristas da região da Grande São Paulo economizaram R$ 56,1 milhões graças à digitalização do sistema de multas no Estado, segundo dados da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). Os números se dão graças à adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), válido em SP desde março de 2023.

Disponível por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT), a ferramenta da SNE permite abatimento de até 40% no valor da infração para condutores que reconhecem a autuação e abrem mão da apresentação de defesa ou recurso administrativo.

Entre março de 2023 e dezembro de 2025, o Sistema de Notificação Eletrônica registrou 521.976 multas com adesão no Estado de São Paulo. Desse total, 387.399 foram pagas com desconto de 40%, consolidando o modelo digital como ferramenta estratégica na modernização dos serviços de trânsito.

Ainda em 2023, mesmo com a operação iniciada em março, os motoristas economizaram R$ 13,6 milhões. Em 2024, com a ampliação da adesão, a economia anual chegou a R$ 22,37 milhões. Já em 2025, o sistema manteve elevado nível de utilização e gerou R$ 20,16 milhões em abatimentos concedidos aos condutores paulistas.

Além de gerar economia direta ao cidadão, o sistema reduz custos operacionais do poder público ao eliminar despesas com impressão e envio de notificações em papel, tornando o processo mais ágil, transparente e sustentável.

Destaque regional

Na Grande São Paulo, municípios como Osasco, Suzano e Mogi das Cruzes, além da região da Superintendência de São Bernardo do Campo, apresentam crescimento contínuo na adesão ao modelo digital, refletindo maior engajamento dos condutores com a ferramenta.

O avanço do SNE também acompanha a modernização estrutural do sistema de trânsito paulista, coordenada pelo Detran-SP – órgão vinculado à SGGD – e alinhado às diretrizes do Governo de SP.

A iniciativa integra o programa SP na Direção Certa, que reúne ações voltadas à eficiência administrativa, digitalização de serviços e melhoria do atendimento ao cidadão. O modelo também se articula com a atuação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), fortalecendo a integração das políticas de mobilidade e fiscalização no Estado.

Com a consolidação do Sistema de Notificação Eletrônica, São Paulo avança na substituição de processos físicos por soluções digitais, reduz custos para o cidadão e amplia a eficiência da gestão pública — com resultados concretos e mensuráveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá passa a aceitar PIX para pagamento do IPTU e demais tributos municipais
Região

Poá passa a aceitar PIX para pagamento do IPTU e demais tributos municipais

Saúde presta contas do 3&ordm; quadrimestre do ano de 2025 na Câmara de Mogi
Região

Saúde presta contas do 3º quadrimestre do ano de 2025 na Câmara de Mogi

Prazo para renovação de alvará de feirantes e ambulantes termina nesta quinta-feira em Ferraz
Região

Prazo para renovação de alvará de feirantes e ambulantes termina nesta quinta-feira em Ferraz

Resultados do 1&ordm; semestre do Unilivre já estão disponíveis para estudantes de Ferraz
Região

Resultados do 1º semestre do Unilivre já estão disponíveis para estudantes de Ferraz

Ferraz promove passeio cultural para crianças na Fábrica de Cultura na Vila Curuçá
Região

Ferraz promove passeio cultural para crianças na Fábrica de Cultura na Vila Curuçá

Poá celebra 77 anos com shows musicais, desfile cívico, inaugurações, bolo e corrida de rua
Região

Poá celebra 77 anos com shows musicais, desfile cívico, inaugurações, bolo e corrida de rua