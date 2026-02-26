Motoristas da Grande SP economizam mais de R$ 56 milhões com adesão ao SNE

Motoristas da região da Grande São Paulo economizaram R$ 56,1 milhões graças à digitalização do sistema de multas no Estado, segundo dados da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). Os números se dão graças à adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), válido em SP desde março de 2023.

Disponível por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT), a ferramenta da SNE permite abatimento de até 40% no valor da infração para condutores que reconhecem a autuação e abrem mão da apresentação de defesa ou recurso administrativo.

Entre março de 2023 e dezembro de 2025, o Sistema de Notificação Eletrônica registrou 521.976 multas com adesão no Estado de São Paulo. Desse total, 387.399 foram pagas com desconto de 40%, consolidando o modelo digital como ferramenta estratégica na modernização dos serviços de trânsito.

Ainda em 2023, mesmo com a operação iniciada em março, os motoristas economizaram R$ 13,6 milhões. Em 2024, com a ampliação da adesão, a economia anual chegou a R$ 22,37 milhões. Já em 2025, o sistema manteve elevado nível de utilização e gerou R$ 20,16 milhões em abatimentos concedidos aos condutores paulistas.

Além de gerar economia direta ao cidadão, o sistema reduz custos operacionais do poder público ao eliminar despesas com impressão e envio de notificações em papel, tornando o processo mais ágil, transparente e sustentável.

Destaque regional

Na Grande São Paulo, municípios como Osasco, Suzano e Mogi das Cruzes, além da região da Superintendência de São Bernardo do Campo, apresentam crescimento contínuo na adesão ao modelo digital, refletindo maior engajamento dos condutores com a ferramenta.

O avanço do SNE também acompanha a modernização estrutural do sistema de trânsito paulista, coordenada pelo Detran-SP – órgão vinculado à SGGD – e alinhado às diretrizes do Governo de SP.

A iniciativa integra o programa SP na Direção Certa, que reúne ações voltadas à eficiência administrativa, digitalização de serviços e melhoria do atendimento ao cidadão. O modelo também se articula com a atuação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), fortalecendo a integração das políticas de mobilidade e fiscalização no Estado.

Com a consolidação do Sistema de Notificação Eletrônica, São Paulo avança na substituição de processos físicos por soluções digitais, reduz custos para o cidadão e amplia a eficiência da gestão pública — com resultados concretos e mensuráveis.