Motoristas de aplicativo realizam carreata em Mogi e Suzano, em protesto à morte de autônomo

Motoristas de vários grupos de aplicativo realizarão uma carreata nessa terça-feira, a partir das 13 horas, em solidariedade a morte do motorista Valter Prado Filho, de 32 anos, que morreu na madrugada de ontem (2) na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, a Mogi-Salesópolis (SP-88).

A manifestação iniciará no Cemitério Parque das Oliveiras, localizado na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 3013, em Mogi. A previsão é que siga até o Centro Cívico e, de lá, passe pelas cidades de Suzano e Itaquaquecetuba.

“A ideia é mobilizar o Alto Tietê por conta da violência contra motoristas de aplicativo”, conta Marcos José Avelino, que é membro de alguns grupos que estão organizando a carreata.

O caso

O corpo do motorista de aplicativo Valter Prado Filho, de 32 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (2) no quilômetro 63 da Rodovia Mogi-Salesópolis. Ele foi espancado, torturado com uma arma de choque e esfaqueado.

O motorista foi atender a uma corrida e não voltou mais. A esposa dele acompanhava a viagem pelo celular e achou estranho o fato de a corrida ser cancelada após ter percorrido sete quilômetros. Ela tentou contato em vão.

Familiares foram ao local e encontraram o carro abandonado. A polícia encontrou o corpo mais tarde.