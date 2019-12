Motoristas enfrentam trânsito carregado na Mogi-Bertioga sentido litoral

A ida ao litoral pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, é marcada por congestionamento, em especial a partir do quilômetro 63. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) prevê tráfego carregado até a meia-noite desta quinta-feira, 26. A expectativa é que a rodovia continue bastante movimentada até o dia 31, véspera de Ano Novo.

A Mogi-Bertioga é uma das principais rodovias utilizadas por àqueles que desejam ir ao litoral. Boa parte dos turistas são do Alto Tietê e Capital. As praias mais visitadas são dos municípios de Bertioga e Guarujá.

O DS enviou e aguarda posição do DER sobre quantos quilômetros de congestionamento os veraneios enfrentam esta manhã, e também a previsão de quanto tempo está levando para chegar ao litoral.

Ações

O DER iniciou este mês a Operação Verão Mais Seguro, com o uso de drones para o monitoramento rodoviário, por exemplo. As aeronaves não tripuladas realizam voos em pontos de gargalo. Segundo o departamento estadual, o objetivo é o de facilitar a tomada de decisões operacionais, como liberação de acostamentos para tráfego ou implantação de faixa reversível.

Além do monitoramento com três drones, o DER reforçou em 17% o efetivo de colaboradores em plantão, 12% de aumento no número dos veículos de apoio aos usuários, 1.500 cones, bases operações para usuários e campanhas educativas, com focadas na segurança de pedestres e ciclistas, com distribuição de guarda sois e revistas.

O objetivo do esquema operacional é minimizar os impactos gerados pelos mais de 2,5 milhões de veículos que são esperados somente nas rodovias de acesso ao Litoral e Oeste Paulista administradas pelo DER, entre os dias 26/12 e 05/01 – período de maior movimentação.