Movimento em rodoviária cai 94%; passageiros vão medir temperatura

Os passageiros de Suzano que utilizam o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone de Mogi das Cruzes devem presenciar mais uma medida de prevenção ao novo coronavírus. Há estudo de implantação de um sistema para medir a temperatura de passageiros antes do embarque. De acordo com a empresa que administra o terminal, essa seria mais uma iniciativa para reduzir os riscos de contaminação pelo Covid-19 nas viagens, que já caíram 94% desde o início da pandemia.

Essa medida já é adotada em alguns aeroportos como forma de tentar identificar antecipadamente passageiros que possam estar infectados, uma vez que a febre é um dos principais sintomas da doença. A administração também estuda inserir um tapete higienizador que seria utilizado pelos viajantes antes do embarque.

Além dessa ação, a rodoviária continua mantendo outras atividades de prevenção e conscientização dos passageiros e funcionários do local. Desde o início da pandemia, a higienização foi intensificada nas dependências do terminal e o álcool em gel foi disponibilizado tanto na área do saguão quanto nas plataformas.

Com o decreto que obriga o uso de máscara, o terminal inseriu placas informativas em toda as áreas do local orientando sobre o uso do item, e os funcionários foram instruídos para informar aos passageiros sobre a importância do uso da proteção. Aqueles usuários que, porventura, não possuam o item, recebem uma máscara descartável antes de embarcar nos ônibus.

Outra medida adotada pela gestão da rodoviária foi intercalar as cadeiras que estão sendo utilizadas, para evitar o contato físico entre os passageiros.

Funcionamento

Apenas duas empresas de ônibus estão funcionando no terminal e com o número de partidas reduzidas. A viação Breda tem três partidas para Bertioga e uma para Nazaré e a empresa Pássaro Marron realiza duas viagens para São Paulo e duas para São José dos Campos. As demais viações que fazem partidas do terminal não estão funcionando no momento.

Já em relação aos pontos de venda de passagens, esses estão funcionado parcialmente, com uma retomada gradativa durante o mês de maio.