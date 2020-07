Movimento reivindica melhorias e guardas de Mogi permanecem na base

Após o episódio de selvageria, em que um grupo de pessoas espancou e desacordou um guarda municipal, de 56 anos, e agrediu uma outra agente, um movimento se reuniu nesta segunda-feira, 20, para reivindicar melhorias na corporação, como, por exemplo, a compra de rádios comunicadores novos.

Representantes do movimento e da Associação dos Guardas Municipais se reuniu, por volta das 10 horas, com o prefeito Marcus Melo (PSDB), para tratar sobre o assunto. O conteúdo do encontro ainda não foi divulgado.

Se em um lado da cidade ocorria a reunião, em outros, especialmente na base da GCM ocorria outra movimentação. Agentes municipais permaneceram no local, em repúdio ao ocorrido com um dos colegas de farda. Além disso, eles pontuaram que a paralisação momentânea seria em função da busca por melhorias de equipamentos, veículos, entre outras reivindicações.

O DS enviou e aguarda posicionamento da Prefeitura a respeito de quais serão as medidas adotadas para solucionar o problema.