Região

Movimento Rota da Inclusão dá a largada no Marco Zero de São Paulo

A bordo de uma Kombi, o projeto itinerante iniciou sua jornada na Praça da Sé para exigir políticas públicas e garantir direitos reais

04 março 2026 - 19h13Por Da região
Projeto reuniu famílias, mães atípicas e pessoas com deficiênciaProjeto reuniu famílias, mães atípicas e pessoas com deficiência - (Foto: Divulgação)

O coração da capital paulista foi tomado por um grito uníssono na manhã do último sábado (28). A Praça da Sé, o Marco Zero de São Paulo, foi o cenário escolhido para a primeira parada oficial da Rota da Inclusão, movimento itinerante em defesa dos direitos das pessoas com deficiência (PCD) e pessoas no espectro do autismo.

Organizado pelo ativista e ex-vereador de Poá Diogo Pernoca, referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, o movimento tem como símbolo uma Kombi azul e branca que percorrerá diversos bairros da capital e cidades do interior paulista. A proposta é levar informação, acolhimento e a cobrança efetiva por políticas públicas de inclusão, com forte atuação planejada para a região do Alto Tietê.

Durante o ato na Praça da Sé, cartazes reforçavam a urgência da causa com mensagens como "Lute como uma mãe atípica" e "O preconceito é a verdadeira doença". Nas camisetas, o desabafo de quem vive a rotina do transtorno do espectro do autismo (TEA): "Autismo não vem com manual. Vem com uma mãe que nunca desiste". Mas foi nas vozes unidas em coro no centro da praça que o principal recado do dia ganhou força: "Inclusão não é favor, é direito!".

"Cada parada da nossa Kombi é uma história que ouvimos e uma nova oportunidade de transformar realidades", afirma Diogo Pernoca. "O que ecoou na Praça da Sé foi o início de uma jornada. A falta de estrutura não pode mais ser a regra. Estamos nas ruas para lembrar que a acessibilidade, o apoio escolar e o respeito básico são direitos garantidos por lei, e vamos percorrer o estado para garantir que saiam do papel."

A Rota da Inclusão vai além dos atos simbólicos. O objetivo central é mapear necessidades reais e atuar diretamente na garantia de direitos que, muitas vezes, são negligenciados. O movimento já acumula conquistas práticas, como a recente vitória que garantiu um professor auxiliar para uma criança com paralisia cerebral, mudando a realidade educacional da família.

Nas próximas semanas, a Kombi continuará sua agenda de paradas estratégicas, promovendo abaixo-assinados, encontros com a comunidade e documentando as histórias de quem vive a luta diária pela inclusão.

Sobre a Rota da Inclusão

Movimento itinerante criado pelo ativista Diogo Pernoca, a Rota da Inclusão tem como missão garantir direitos fundamentais das pessoas com deficiência e pessoas no espectro do autismo em todo o estado de São Paulo. Por meio de uma Kombi que percorre bairros e cidades, o projeto oferece acolhimento, orientação sobre direitos e atua diretamente na resolução de casos de negligência e falta de acessibilidade.

Para acompanhar as próximas paradas da Kombi e os resultados das ações, siga o movimento nas redes sociais oficiais.Rota da Inclusão: movimento itinerante toma as ruas de São Paulo em defesa dos direitos dos PCDs

