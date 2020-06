MP acompanha medidas de combate à Covid-19 em Suzano

O Ministério Público (MP) informou, esta semana, ao DS que acompanha as medidas adotadas pela Prefeitura de Suzano no combate à Covid-19.

Segundo o MP, existe uma portaria de procedimento administrativo de acompanhamento para verificar todas as ações do município.

“O Ministério Público vem zelando para que o município de Suzano respeite o decreto estadual de quarentena e programa estadual de reabertura das atividades”, informou em nota o promotor Rafael Ribeiro do Val.

O MP emitiu uma portaria em que diz que fez requerimentos de informações sobre as ações da Prefeitura.

Reunião com as prefeituras

Em maio, o Ministério Público Federal (MPF) convocou uma reunião entre representantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e de prefeituras de municípios do Alto Tietê para debater os desafios que as cidades têm enfrentado no combate à covid-19. O encontro foi realizado por videoconferência.

A conversa foi convocada pelo MPF com o objetivo de estreitar a comunicação entre o governo paulista e os gestores municipais e viabilizar o atendimento de algumas demandas locais que dependem da administração estadual.

Entre as principais questões a serem debatidas está o número de leitos destinados aos pacientes com a doença. As prefeituras da região esperam que o governo estadual agilize a liberação de vagas em novas alas do Hospital das Clínicas de Suzano e do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e tome medidas para que os municípios possam concentrar esforços em casos de baixa e média complexidade. Sem equipamentos e estrutura suficientes, algumas das cidades informaram, na ocasião, não têm condições de atender os casos mais graves relacionados à Covid-19 e temem um colapso no sistema de saúde local.

A pauta do encontro incluiu também o auxílio para a aquisição de respiradores e testes rápidos da doença, maneiras de manutenção do isolamento social e demandas relativas a repasses estaduais em saúde, que sofreram cortes recentemente. Os tópicos foram elencados a partir de reuniões que o MPF tem mantido com as prefeituras desde o início da crise. O Alto Tietê reúne os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

“O trabalho harmônico e integrado entre os órgãos da administração pública revela-se fundamental para o enfrentamento da pandemia causada pela covid-19. Somente por meio dessa conjugação de esforços, em todos os níveis da federação, é que se logrará um resultado que atenda aos anseios da sociedade. E é justamente nesse ponto que o MPF tem muito a contribuir, reforçando essa atuação conjunta e participando ativamente na busca de soluções para os problemas enfrentados pelos entes federativos no combate ao coronavírus”, destacou o procurador da República Guilherme Rocha Göpfert, que convocou a reunião.