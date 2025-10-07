Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/10/2025
Região

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas em Ferraz

Alto Tietê tem nove casos suspeitos de intoxicação por metanol

07 outubro 2025 - 10h54Por Da Agência Brasil com reportagem local
- (Foto: João Valério/Governo do Estado de SP)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou 11 homens e nove mulheres por envolvimento com a falsificação de bebidas no estado.

O grupo foi preso em flagrante, no dia 23 de setembro, por participação em esquema de adulteração de bebidas alcoólicas. Não há comprovação de uso do metanol.

A ação ocorreu três dias antes do alerta emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre os primeiros nove casos de contaminação por metanol no estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil de Santo André, que conduziu a operação, a investigação era sobre crimes de receptação de bebidas alcoólicas que seriam distribuídas na cidade. Foram encontrados materiais usados na adulteração, como garrafas, rótulos, tampas e equipamentos de produção e armazenamento. No local, o grupo foi flagrado manipulando os produtos. 

O promotor Felipe Ribeiro Santa Fé informou que havia "clara divisão de tarefas, demonstrando a estabilidade e permanência da associação criminosa; e revelando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva".

De acordo com o governo paulista, entre os presos e denunciados está o principal fornecedor de insumos para falsificação de bebidas do estado. No ano, já foram presas 41 pessoas acusadas de adulteração de bebidas.

Conforme o governo, as prisões realizadas até o momento não têm relação entre si e vínculo com o crime organizado. 

Metanol 

O Alto Tietê registrou, até esta segunda-feira (6), ao menos, nove casos suspeitos de intoxicação por metanol. São seis casos suspeitos em Itaquaquecetuba, um em Ferraz de Vasconcelos e dois em Mogi das Cruzes.

