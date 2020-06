MRS doa 350 cestas básicas e kits de higiene em Suzano e Itaquaquecetuba

Entre os dias 16 e 18 de junho, a MRS completa o ciclo de doações de cestas básicas e kits de higiene. A ação vem sendo realizada desde abril, em parceria com instituições sociais ou secretarias de Assistência Social de 38 municípios nos três estados – Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo – onde a empresa atua. Nesta fase, as cidades de Suzano e Itaquaquecetuba receberão 350 cestas e kits. Em Suzano, serão entregues, na terça-feira, 16/6, 150 cestas e kits ao Fundo Social da cidade. Em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Assistência Social do município recebe 200 cestas e kits em 18 de junho (quinta-feira). Nas duas cidades, o encaminhamento dos itens às famílias cadastradas em programas sociais será feito pelo poder público.



Desde abril, a empresa está promovendo doações em 38 municípios dos três estados onde atua (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). No total, as entregas disponibilizaram 720 mil itens, entre alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza, numa iniciativa que foi coordenada com órgãos municipais, como secretarias de assistência social e instituições de amparo. O valor investido nas ações sociais para as 38 cidades é equivalente a R$ 1,35 milhão.



“A MRS está concluindo um ciclo de doações de cestas básicas e kits de higiene. Iniciamos essa ação em abril e foram doadas mais de 15 mil cestas e kits em 38 municípios onde nossa malha está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As doações foram coordenadas com as Prefeituras, Secretarias de Assistência Social ou instituições sociais já estabelecidas. Nosso objetivo foi contribuir para reduzir o impacto da Covid-19 nas populações mais vulneráveis, uma vez que o nosso entendimento é de que a solidariedade é essencial para que esse momento seja superado”, afirma o gerente geral de Relações Institucionais SP, José Roberto Lourenço.