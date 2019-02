Mudança busca facilitar acesso de idosos e pessoas com deficiência ao Mercado Municipal

A Secretaria Municipal de Transportes vai alterar nesta quarta-feira (27) o estacionamento de veículos no entorno do Mercado Municipal. A medida busca melhorar o acesso ao centro de compras para pessoas com dificuldade de locomoção. Para isso, serão criadas uma vaga exclusiva para idosos e uma vaga para pessoas com deficiência, que ficarão na rua Professor Flaviano de Melo.

“A falta de vagas para idosos e pessoas com deficiência nas proximidades do Mercado Municipal é uma questão que foi detectada. Tivemos uma reunião com representantes do Mercadão, do Sindicato dos Taxistas e da sociedade e foram definidas melhorias que podem ser feitas para facilitar o acesso das pessoas e também a logística do Mercado”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, destacando ainda que será feita uma revitalização na vaga para pessoas com deficiência existente na rua Presidente Rodrigues Alves, próximo à esquina com a rua Coronel Souza Franco..

O secretário lembrou que participaram da reunião os advogados Laerte Silva e Mário Kauffmann, o representante dos comerciantes do Mercado Municipal Atilio Santarelli Neto, e o presidente do Sindicato dos Taxistas, Sandro Monfort.

Além da implantação das novas vagas, os locais de carga e descarga também serão alterados. O procedimento passará a ser feito na rua Coronel Souza Franco entre a faixa de pedestres existente em frente ao Mercado Municipal e a rua Manoel de Souza Mello Freire. Esta última via também terá vagas de carga e descarga.

“Com isso, será possível melhorar a logística para a chegada de mercadorias ao Mercado Municipal, inclusive atendendo a demandas, como dos açougues e peixarias, que utilizam caminhões específicos”, disse José Luiz.

Com a alteração na carga e descarga, as vagas para taxistas serão transferidas para a rua Presidente Rodrigues Alves, na lateral do Mercado Municipal. Já as vagas de curta duração serão distribuídas nas ruas Professor Flaviano de Melo, Presidente Rodrigues Alves e na rua Coronel Souza Franco, entre a rua Presidente Rodrigues Alves e a faixa de pedestres em frente ao Mercadão.

A sinalização com as mudanças do novo sistema de estacionamento estará prevista para ser feita na noite desta terça-feira (26) e, com isso, as alterações passarão a valer na quarta-feira. Agentes municipais de trânsito serão deslocados para a região para orientar os motoristas e pedestres.