Mulheres impulsionam o controle de qualidade no laboratório da Suzano em Mogi 

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, destaca em Mogi das Cruzes sua atuação em ciência e tecnologia com forte presença feminina. A unidade de Bens de Consumo conta com um Laboratório de Qualidade composto por quinze profissionais, dos quais nove são mulheres.

“A valorização da diversidade é parte central da cultura da Suzano. Acreditamos na importância de gerar e compartilhar valor, e isso passa por construir ambientes diversos, que fortalecem a ciência aplicada, impulsionam a inovação e elevam a qualidade dos nossos produtos. É motivo de grande orgulho ver cada vez mais mulheres ocupando posições técnicas e de liderança, contribuindo com talento, competência e dedicação. Esse avanço reforça o nosso compromisso contínuo de ampliar a presença feminina em espaços estratégicos e de promover um ambiente cada vez mais inclusivo”, afirma Fabiane Costa, coordenadora de Qualidade da Suzano.

No dia a dia, essas profissionais são responsáveis em realizar ensaios laboratoriais e análises de cada produto do portfólio da unidade. Elas apoiam decisões técnicas estratégicas voltadas à melhoria contínua dos padrões de qualidade e com olhar criterioso, contribuem diretamente para que os produtos cheguem ao consumidor com alto padrão de desempenho e segurança.

O conhecimento técnico e científico é um dos pilares do trabalho da equipe do Laboratório de Qualidade da Suzano. Todas as profissionais possuem formação em Química, com registro ativo no Conselho Regional de Química (CRQ), além de conhecimento sobre o funcionamento das máquinas de papel, o que permite uma visão integrada da linha produtiva e a conexão entre as variáveis do processo, as características do produto e a segurança de uso para o consumidor.

Uma das integrantes desse time é a consultora de qualidade Lenice Gulart. Com mais de 20 anos de experiência, ela sempre atuou junto aos principais laboratórios da Suzano. Para ela, é importante atuar em uma companhia que tem a ciência como pilar do seu processo industrial. “Aqui aprendemos algo novo todos os dias e temos a oportunidade de compartilhar esse conhecimento, contribuindo para o crescimento coletivo do time. A presença de mais mulheres na ciência fortalece a inovação e amplia a diversidade de perspectivas, trazendo um olhar mais atento aos detalhes, o que se reflete em mais agilidade no desenvolvimento de soluções, mantendo sempre o padrão de qualidade e excelência”, afirmou.

Para Lenice é gratificante poder estar em um setor fundamental para a companhia e assim poder inspirar outras mulheres a chegarem ao mesmo posto: “Ser mulher é gratificante, pois minha história pode inspirar outras mulheres e especialmente minha filha, pois mostra para ela que é sim possível ocupar esse espaço, contribuir com conhecimento e assim construir uma trajetória com propósito”, disse.