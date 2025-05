Multimedalhista suzanense que ensina defesa pessoal na Irlanda chega ao Brasil para divulgar livro

Natural de Suzano-SP, Jaqueline Almeida mora na Irlanda há nove anos. Foi em 2016 que a publicitária por formação deixou o Brasil para tentar uma vida melhor na Europa, onde reencontrou uma antiga paixão: o Jiu-Jítsu. Só que, o que era um hobby nos intervalos entre o trabalho e os estudos de inglês virou profissão e missão. Agora, a faixa-preta e multimedalhista em campeonatos mundial, europeu e brasileiro volta ao País para cumprir várias agendas, o que inclui a divulgação do livro Unstoppable Stories 2, do qual é coautora, e a realização de palestras, de seminários e de workshops sobre defesa pessoal, confiança e autoconhecimento.

Jaqueline fica no Brasil até o fim de maio. Neste sábado (10/5), já tem compromisso em Mogi das Cruzes-SP, cidade onde cresceu, se formou e deu seus primeiros passos no Jiu-Jítsu. A Academia Marangoni (rua José Alves dos Anjos, 140 - Centro), onde aprendeu a modalidade na juventude, vai promover o workshop Her Space – Defesa Pessoal, Mindset & Alta Performance. Com duas horas de duração e início às 14h, a atividade terá como público-alvo mulheres, a partir de 16 anos, que façam ou não atividade física, e que desejam aprender sobre autodefesa e encorajamento.

Serão três os pilares do curso, a começar por Defesa Pessoal NoGi. Nele, são ensinados fundamentos de JiuJítsu aplicáveis ao dia a dia como instrumento de autoproteção. Já no Mental Toughness, Jaqueline compartilha técnicas de foco, de autocontrole e de resiliência. Já no pilar Comunicação Estratégica, a atleta e coach trata sobre postura, linguagem corporal e voz assertiva para que mulheres liderem o próprio espaço:

“Esta aula é para quem quer aprimorar a própria segurança e a autoconfiança, e desenvolver liderança pessoal. Os benefícios são inúmeros: é possível sair do medo para a ação, transformar autocrítica em autoconfiança, e assumir o protagonismo da própria história. Ninguém sai desta atividade da mesma forma que entrou. As técnicas utilizadas são as que já aplico na Irlanda e em outras partes do mundo”, detalha a multimedalhista de 34 anos.

O investimento para o curso é R$ 45. As inscrições devem ser feitas previamente pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmNhZXS4lTcod52fgCdvN-mk2fIIdt337MT9hICDb08X0PrA/formResponse, uma vez que as vagas são limitadas.

Livro Unstoppable Stories 2

No Brasil, Jaqueline também está divulgando o livro Unstoppable Stories 2, do qual é coautora ao lado de outras seis notáveis mulheres. A obra trata sobre autocontrole e o encontro da garra com a realização interior e a compaixão.

Na qualidade de “special guest”, Jaqueline escreveu o capítulo “Além do Ouro: Encontrando a Vitória no Despertar Pessoal." Com 102 páginas e em inglês, o título da editora Unstoppable Synergies Publishing está à venda no Brasil pela Amazon. A versão digital sai a R$ 41,01. O físico custa R$ 102,94.

Campeã dentro e fora do tatame

Jaqueline Almeida é faixapreta de JiuJítsu; coach de atletas profissionais, incluindo lutadores do Ultimate Fighting Championship (UFC); e multimedalhista de campeonatos mundial, europeu e brasileiro da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

A brasileira também é TEDx speaker (palestrante oficial do TEDx); cofundadora do Her Space, projeto social que ensina defesa pessoal para mulheres na Irlanda; e embaixadora no Brasil do projeto Defenda-se, do Instituto PróVítima.