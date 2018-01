Municípios do Alto Tietê podem participar de nova plataforma digital do Estado

As cidades do Estado de são Paulo vão poder participar, a partir do dia 6 de fevereiro, de um portal eletrônico de apoio técnico. Em uma das iniciativas do site, o projeto piloto contemplará o acesso a 100 cidades paulistas.

O objetivo da ação é transferir o conhecimento dos técnicos do IPT aos gestores municipais de modo descomplicado, além de capacitar equipes em diversos temas, apoiar iniciativas de planejamento, gestão e execução de políticas públicas, nas decisões ligadas às compras e licitações.

A cidade interessada deverá realizar sua adesão pelo site a partir das 8h, da quarta-feira (31). Para mais informações basta entrar em contato pelo telefone: (11) 3718-6660 ou pelo e-mail: cdrt@sdect.sp.gov.br