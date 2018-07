Municípios do Alto Tietê se empenham em ações sustentáveis

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) anunciou na última segunda-feira que vai monitorar nos municípios a implementação de atividades que atendam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), previstos pela Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030, a fim de uma melhor qualidade de vida no mundo, basicamente por meio do crescimento econômico, inclusão social e proteção do meio ambiente. No Alto Tietê, as cidades tem se empenhado em seguir as recomendações, sobretudo, no amparo da questão ambiental.

Em Suzano, a municipalidade apontou a criação do Plano Diretor como um dos itens previstos dentro o 11º objetivo sustentável- Cidades e Comunidades Sustentáveis.

A questão ambiental é reforçada. No município suzanense, a elaboração do Plano de Mata Atlântica, que prevê áreas de restauração ecológica, pode atender aos 13º e 15º objetivos, que discorrem acerca de medidas de combate às mudanças climáticas e a proteção e a recuperação de ecossistemas. De modo geral, o fortalecimento do desenvolvimento sustentável, em Suzano, é de responsabilidade de trabalhos multidisciplinares que envolvem, principalmente, as secretarias de Meio Ambiente e a de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Em Ferraz de Vasconcelos, o departamento de Verde e Meio Ambiente salientou os projetos de criação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Orgânicos, que seria o serviço de compostagem realizado em parceria com a Codeagro. A cidade também aposta na Educação Ambiental nas escolas municipais e na implantação de um controle de vazão, em convênio com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Além disso, a gestão do município aponta a coleta seletiva e o trabalho de inclusão social por meio do programa Morar Bem, operado pela secretaria de Habitação, os projetos Adote uma Praça e Arborização Urbana, ainda em discussão na Câmara Municipal Já a prefeitura de Poá informou que garante acesso aos direitos básicos de educação, saúde, redução da desigualdade e trabalho digno.