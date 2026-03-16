Municípios do Condemat+ disputam etapa do Prêmio Prefeitura Empreendedora

Dez projetos de oito cidades vinculadas ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) disputam, nesta terça-feira (17/03), em São Paulo, a etapa estadual do XIII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). A premiação é uma das principais iniciativas do País de reconhecimento às boas práticas da gestão pública que estimulam o empreendedorismo, a geração de renda e o desenvolvimento econômico local. Nesta edição, foram 281 projetos inscritos em todo o Estado de São Paulo.

O consórcio participa em parceria com o município de Suzano com o projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”, desenvolvido na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima. A iniciativa integra educação ambiental e empreendedorismo por meio de um biodigestor funcional, que transforma resíduos orgânicos em gás e adubo, permitindo que os estudantes aprendam na prática conceitos de sustentabilidade e economia circular.

Entre os demais projetos selecionados de municípios consorciados ao Condemat+ estão iniciativas voltadas à inclusão produtiva, sustentabilidade, turismo, inovação e desburocratização dos serviços públicos. Arujá concorre com o projeto “Vale Reciclar”, iniciativa que transforma materiais recicláveis em moeda social e fortalece a cooperativa de catadores do município. Biritiba Mirim disputa com o “Programa Trabalho e Renda”, que oferece qualificação profissional e bolsa-auxílio temporária para trabalhadores desempregados. Ferraz de Vasconcelos apresenta a Secretaria de Favelas, estrutura pioneira no País voltada ao atendimento e à formulação de políticas públicas para comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Itaquaquecetuba participa com dois projetos: a “Oficina Criativa”, que oferece capacitação profissional em parceria com empresas privadas, e o “Via Rápida Empresa”, que simplifica e agiliza a formalização de negócios no município. Mairiporã concorre com o “Conecta Mairiporã”, iniciativa de transformação digital que amplia a participação popular, melhora a governança pública e incentiva o empreendedorismo local.

Mogi das Cruzes também disputa com dois projetos: o “Conduz”, que fortalece a economia solidária por meio de capacitação, mentoria e apoio à geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade, e o “Roteirinho do Patrimônio”, que integra educação patrimonial, turismo e economia criativa. Já Poá participa com a Sala do Empreendedor, iniciativa que ampliou o atendimento e os serviços oferecidos aos empreendedores locais.

Esta é a terceira participação do Condemat+ no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Em 2024, o consórcio foi finalista com os projetos “Pós-Medida e Empregabilidade”, de Guarulhos, e “Arranjo Produtivo Local (APL) para Produtores de Mel”, de Salesópolis. Já em 2022, foi vencedor com o projeto “Recicla Cidade”, também de Salesópolis, na categoria de Governança Regional e Cooperação Intermunicipal.

Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a presença de diversos projetos da região destaca a força dos municípios consorciados. “Essa participação expressiva demonstra a relevância das nossas cidades e o quanto a atuação regional fortalece políticas públicas inovadoras. Quando trabalhamos juntos, conseguimos ampliar oportunidades, estimular o empreendedorismo e levar mais desenvolvimento para a população”, destacou.