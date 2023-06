Municípios do Condemat registram 1,5 mil casos de Covid-19 e 15 óbitos em maio

Desde o início da pandemia de Covid-19 até o fim de maio, os 14 municípios do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano), contabilizaram 288.413 casos da doença, sendo que ao longo do mês foram registrados 1.588 novos casos.

Já o acumulado de óbitos desde o começo da crise sanitária até o fim de maio foi 12.065 casos, nos quais 15 mortes durante o mês. Os dados são do Boletim Coronavírus, elaborado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).

Casos registrados desde o início da pandemia de Covid-19:

Cidades Acumulado Maio de 2023 Variação Maio de 2023 Arujá 12.817 4 Biritiba Mirim 1.596 2 Ferraz de Vasconcelos 10.765 11 Guararema 2.594 9 Guarulhos 109.465 469 Igaratá 2.471 0 Itaquaquecetuba 32.742 874 Mairiporã 7.611 4 Mogi das Cruzes 54.604 79 Poá 12.048 23 Salesópolis 729 0 Santa Branca 2.190 9 Santa Isabel 9.244 38 Suzano 29.537 66 Total 288.413 1.588

Dados: SEADE

Acumulado de casos desde o início da pandemia

Óbitos registrados desde o início da pandemia de Covid-19:

Cidades Acumulado Variação Maio de 2023 Arujá 366 0 Biritiba Mirim 121 0 Ferraz de Vasconcelos 533 0 Guararema 112 0 Guarulhos 5.616 5 Igaratá 42 0 Itaquaquecetuba 1.172 2 Mairiporã 290 2 Mogi das Cruzes 1.914 2 Poá 444 0 Salesópolis 64 0 Santa Branca 37 0 Santa Isabel 299 0 Suzano 1.055 4 Total 12.065 15

Acumulado de óbitos desde o início da pandemia