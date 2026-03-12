Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Museu da Inclusão recebe exposição que celebra 80 anos da Fundação Dorina Nowill para Cegos

'Pontos de História' terá abertura nesta sexta-feira (13); mostra transforma o braille em linguagem estética e convida público a experimentar memória e inclusão pelo toque e escuta

12 março 2026 - 18h29Por Da região
São 13 totens com obras construídas em brailleSão 13 totens com obras construídas em braille - (Foto: Divulgação)

A partir do dia 13 de março, o Museu da Inclusão recebe a exposição "Pontos de História – 80 anos enxergando além do que se vê", uma homenagem aos 80 anos da Fundação Dorina Nowill para Cegos. A mostra propõe uma experiência sensorial única: revisitar trajetórias de pessoas que fizeram e fazem parte da história da Fundação Dorina por meio de 13 totens com obras construídas em braille, cada uma formando uma imagem singular, tão única quanto os personagens que marcaram a existência da instituição.

A escolha do mês de março não é casual. Além de marcar os 80 anos da Fundação Dorina, a celebração destaca o protagonismo de Dorina Nowill que, enquanto mulher, construiu uma instituição de impacto social em um contexto em que a atuação feminina na liderança institucional enfrenta inúmeros obstáculos. A programação reforça a reflexão sobre representatividade, igualdade e participação feminina, em diálogo direto com o legado deixado pela fundadora.

A exposição apresenta histórias reais de figuras que marcaram a trajetória da instituição, entre elas a própria Dorina Nowill, Mauricio de Sousa, a personagem Dorinha, além de voluntárias, colaboradoras e seis pessoas atendidas pela Fundação Dorina ao longo de seus 80 anos. O espaço também conta com painéis na parede com a linha do tempo da instituição, fotos históricas e atuais, frases marcantes e um vídeo institucional. Toda a exposição é acompanhada de audiodescrição.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a exposição representa muito mais do que uma celebração histórica. "Celebrar os 80 anos da Fundação Dorina Nowill para Cegos é celebrar décadas de luta por um Brasil mais justo para as pessoas com deficiência visual. Esta exposição honra esse legado de uma forma que só a arte é capaz: tocando, literalmente, quem a experimenta. É uma alegria ver o Museu da Inclusão abrigar uma iniciativa tão alinhada com tudo que acreditamos e trabalhamos para construir", afirmou.

O conceito da exposição foi criado pela dupla de jovens profissionais Gustavo Gibelli e Vitor Maurilio, por meio do concurso Young Lions Brazil 2025 — uma das principais portas de entrada para talentos que buscam projeção no Cannes Lions Festival, o maior festival criativo do mundo. Na proposta dos dois criadores, o braille ultrapassa sua função primordial de leitura e se afirma como linguagem narrativa: cada ponto em relevo carrega palavras, afetos e experiências que, juntos, formam imagens únicas. A acessibilidade, aqui,  é parte constitutiva da experiência.

Mais do que revisitar o passado, "Pontos de História" afirma o presente e projeta o futuro: um em que a cultura seja construída a partir da diversidade dos sentidos e das experiências humanas. Cada ponto em braille  representa histórias que seguem sendo escritas, lidas e sentidas muito além do que se vê.

Além da exposição, haverá o Talk Show da Rede de Leitura Inclusiva, um encontro especial que integra o III Encontro Nacional da Rede de Leitura Inclusiva e reúne mulheres que atuam pela transformação social em diferentes campos. A programação, que vai das 8h30 às 12h30, inclui depoimentos, homenagens, registros históricos e uma conversa mediada por Martha Nowill, atriz e neta de Dona Dorina, com convidadas como a velejadora e escritora Heloisa Schurmann, as escritoras Iris Figueiredo e Majori Silva, e Regina Caldeira, assessora institucional Braille da Fundação Dorina, pessoa cega, e uma de suas colaboradoras mais antigas.

Serviço

Exposição: Pontos de História – 80 anos enxergando além do que se vê 
Local: Museu da Inclusão - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Endereço: Avenida Mário de Andrade, 564, Barra Funda, São Paulo/SP
Abertura oficial: 13 de março de 2026, às 8h30 
Realização: Fundação Dorina Nowill para Cegos 
Criação: Gustavo Gibelli e Vitor Maurilio (Young Lions Brazil 2025)
Período: 13 de março a 8 de maio de 2026 
Visitação: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h 

Entrada gratuita

