Museu da Língua Portuguesa e EDP incluem Alto Tietê e Vale do Paraíba em projeto digital para escola

- O Museu da Língua Portuguesa e o Instituto EDP, gestor dos investimentos sociais do Grupo EDP no Brasil, vão incluir as regiões do Alto Tietê e do Vale do Paraíba, em São Paulo, no projeto Na Sua Escola: Objetos Digitais de Aprendizagem. A iniciativa tem o objetivo de desenvolver materiais educacionais digitais a partir do acervo do Museu, em parceria com professores e profissionais de escolas públicas, de forma colaborativa.

A ação será apresentada aos representantes das secretarias de educação e profissionais de ensino que atuam nos municípios da área de concessão da distribuidora de energia da EDP no Alto Tietê e no Vale do Paraíba em dois eventos: no dia 27 de junho (terça-feira), às 10h, no Teatro Municipal Turíbio Rui, em Poá; e 29 de junho (quinta-feira), também às 10h, na Station T, em Taubaté.

Durante o encontro, serão apresentados os Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) já desenvolvidos pelo Museu da Língua Portuguesa junto com profissionais das redes de ensino da capital paulista e da cidade de Campinas. Os ODAs são vídeos desenvolvidos com base nos acervos da instituição para inspirar a comunidade escolar com novas ideias de ações e projetos. O primeiro ODA teve como base a instalação Falares e o segundo a Rua da Língua. Ambos estão disponíveis no site do Museu para uso de qualquer pessoa: (https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/educacao/lab_lingua-portuguesa/).

Nesta terceira edição, as regiões do Alto Tietê e do Vale do Paraíba serão convidadas a contribuir com o projeto, ao longo do segundo semestre, ajudando a desenvolver novos ODAs, potencializando o acesso aos acervos do Museu e estreitando a relação entre os setores de educação e cultura, contribuindo nos processos de ensino da região e reforçando a função social da instituição.

“Estamos entusiasmados em trazer o programa Na Sua Escola para a área de atuação da EDP em São Paulo. Nesta etapa, os encontros compreenderão um diagnóstico das comunidades de ensino da região, em que os educadores trarão o olhar sobre as realidades destes espaços, práticas pedagógicas, níveis de adesão às tecnologias e comunicação, e, a partir disso, serão traçados caminhos possíveis para a colaboração do Museu da Língua Portuguesa”, destaca Dominic Schmal, diretor do Instituto EDP.

O Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Já a EDP foi a patrocinadora máster da reconstrução do Museu.

ODAs

O Museu da Língua Portuguesa, por meio do Lab_Língua Portuguesa, frente de difusão do Centro de Referência da instituição, já lançou duas edições do projeto Na Sua Escola: Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs).

O primeiro, em agosto de 2022, foi desenvolvido em parceria com professores da cidade de São Paulo e concebido a partir da experiência Falares, presente na exposição principal do Museu da Língua Portuguesa. Nesta instalação, com curadoria assinada pelo escritor Marcelino Freire e pela slammer Roberta Estrela D’Alva, a diversidade da língua portuguesa encontrada no Brasil é enaltecida por meio de dezenas de pessoas, de diferentes idades e origens, que, em nove totens de tamanho real espalhados pelo espaço localizado no terceiro andar, falam sobre suas vivências e de sua relação com o idioma.

A segunda edição, lançada em dezembro de 2022, contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Foi criada a partir da experiência Rua da Língua, que compõe a exposição principal do Museu da Língua Portuguesa. Nesta instalação, fragmentos de poesia visual e sonora são projetados, evidenciando o dinamismo da língua portuguesa. A tela se transforma em paredes, muros, faces de edifício, jornais e tantos outros suportes em que a língua surge nas cidades, na fala de todos os dias, nos provérbios e canções.

SERVIÇO

Na Sua Escola: Objetos Digitais de Aprendizagem – Alto Tietê

Dia 27 de junho (terça-feira), às 10h

Teatro Municipal Turíbio Rui

Av. Antônio Massa, 331 - Centro, Poá

Na Sua Escola: Objetos Digitais de Aprendizagem - Vale do Paraíba

Dia 29 de junho (quinta-feira), às 10h

Station T, em Taubaté

Parque Dr. Barbosa de Oliveira, 317 - Centro, Taubaté

Sobre o Museu Da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, concebido e implantado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Esporte e Educação é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.

Patrocínios e Parcerias

A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa tem Patrocínio Máster da EDP e Patrocínio do Grupo Globo, Itaú Unibanco e Sabesp – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Apoio é da Fundação Calouste Gulbenkian.

A Temporada 2023 conta com Patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Petrobras e do Grupo Globo, com Apoio do BNY Mellon e da PwC Brasil, e com as empresas parceiras Marsh McLennan, Eaton, Machado Meyer e Verde Asset Management. Revista Piauí, Guia da Semana, Dinamize, JCDecaux e Helloo são seus parceiros de mídia. A Temporada é realizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre o Instituto EDP

Em 14 anos de atividades, o Instituto EDP investiu mais de R$ 130 milhões em projetos socioculturais que beneficiaram mais de 3 milhões de pessoas por meio de aproximadamente 450 programas espalhados por todo o Brasil. Somente em 2022, iniciativas apoiadas pela organização favoreceram 179 mil pessoas em projetos sociais e 514 mil em exposições e visitas a museus. De forma indireta, outras 150 mil pessoas foram beneficiadas. Foram aportados R$ 16,8 milhões ao longo do ano. O Instituto EDP tem como responsabilidade estruturar os investimentos e as iniciativas sociais da EDP em frentes ligadas à valorização da Língua Portuguesa, à educação, ao desenvolvimento local com geração de renda, ao empreendedorismo e ao voluntariado, por meio do esporte, cultura e saúde.

Sobre a EDP Brasil

Presente há mais de 25 anos no país, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 12 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração (com foco em energia solar por meio de geração distribuída), Transmissão, e Comercialização de energia no mercado livre. Em Distribuição, atende cerca de 3,8 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2022, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando, em 2021 e 2022, o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 17 anos.