Museu das Favelas chega a Ferraz com a exposição itinerante 'Favela é Giro'

Reformado em julho de 2024, o Centro Cultural Castelo Zenker ultrapassou os limites territoriais de Ferraz de Vasconcelos e chegou na capital Paulista, aos olhos atentos dos curadores do Museu Das Favelas, que prontamente vieram até o município para uma visita técnica ao local arquitetônico mais emblemático da cidade: o Castelo Zenker. Ele abrigará a exposição itinerante “Favela é Giro” de 12 de março a 10 de abril, das 09 às 16 horas, com entrada gratuita.

A exposição Favela é Giro celebra as favelas brasileiras, revelando suas complexidades, belezas e desafios. Com o objetivo de desconstruir estereótipos, a mostra apresenta as favelas como centros de cultura, criatividade e resistência.

A exposição destaca, por meio de obras audiovisuais, os “giros” que ocorrem em diversos territórios, como quilombos, favelas, aldeias, sertões e palafitas.

Com curadoria de Bruna Gregório, 20 obras foram selecionadas para celebrar as favelas brasileiras e assim, prestigiar os artistas locais.

A secretaria de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, reforça o convite para a população ferrazense e cidades circunvizinhas. “A exposição ‘Favela é Giro’ passou por lugares importantes do Brasil e agora é a vez de Ferraz de Vasconcelos receber este evento que mostra todo o potencial dos artistas do nosso município, bem como os trabalhos realizados nas comunidades. Por isso, convido e convoco todos os ferrazenses para prestigiar este magnífico evento”, pontuou.

A exposição já passou por Goiânia – GO, Vitória – ES, São Sebastião – SP e o próximo ponto escolhido foi Ferraz de Vasconcelos, única cidade do Alto Tietê a receber este evento de peso. Vale ressaltar que o Favela é Giro enaltece e valoriza aos artistas locais por onde passa, não sendo diferente com os talentosos ferrazenses que estarão presentes, a saber: Fabrício Augusto, Micke Tranbiks, Anubis, Silas Nascimento e Lucas Bezerra.