Museu Virtual da Educação será entregue no aniversário de Mogi

O secretário de Cultura de Mogi das Cruzes, Mateus Sartori, participou nesta terça-feira (26) de audiência com o secretário estadual da Justiça e Cidadania, Paulo Dimas, para tratar sobre o aditamento de prazo do convênio do Fundo de Interesses Diversos (FID), referente às obras do Museu Virtual da Educação (Muve).

O convênio em vigência se encerraria no mês de abril, razão pela qual a Prefeitura protocolou pedido de aditamento até o mês de agosto. Os equipamentos para a montagem do Museu já foram adquiridos e agora terá início a última etapa, que é licitar a instalação dos mesmos. A previsão é que o museu seja aberto ao público durante as comemorações do aniversário de 459 anos da cidade.

Durante o encontro, o secretário de Estado confirmou que estará em Mogi das Cruzes no próximo dia 15 de março, para conhecer o prédio e o projeto do Museu. “Tenho certeza de que é um belo projeto e no dia 15 estaremos lá juntos para conhecer”, destacou.

Os recursos para todo o projeto do Muve, desde o restauro do casarão neoclássico até a compra dos equipamentos, mais a construção do anexo nos fundos, onde foi instalado o Arquivo Histórico Municipal Historiador Isaac Grinberg, são provenientes do FID, mais contrapartida do município.

O investimento total foi de R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1,6 milhão para toda a parte referente aos equipamentos, incluindo a compra. A maioria dos recursos já foi aplicada e agora, para a instalação, restam R$ 800 mil a serem investidos.

O projeto tecnológico do Muve contempla itens como projetores, computadores, mesa interativa, monitores touch screen, laser, suportes, cabos, acessórios e também equipamentos para sonorização, mobiliário e decoração de todos os ambientes do MUVE.

O museu terá seis salas no total, abordando temas como meio ambiente, turismo, manifestações culturais, a história de Mogi contada por meio de relatos e depoimentos e também a sala de apresentação, que deve mostrar um panorama geológico, geográfico, histórico e cultural da cidade.

O Muve terá como objetivo de propagar de forma interativa a história de Mogi das Cruzes. O público-alvo será alunos, profissionais da educação e interessados em geral.