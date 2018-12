Mutirão atua em 12 espaços públicos de 11 diferentes bairros neste sábado

Neste sábado (22), as equipes do Departamento de Limpeza Pública do município estão em 12 espaços públicos de 11 diferentes bairros da cidade, para mais um mutirão do Cuida+Mogi. O objetivo é atender demandas registradas pela população via Ouvidoria Geral e também por meio de ofícios de autoria de vereadores.

Dos 12 pontos atendidos, oito são terrenos municipais, que passarão por limpeza e estão situados nas seguintes ruas: Sebastião Michel Miguel (Conjunto Residencial Cocuera), Comendador Koheji Adachi (Jardim Santos Dumont), Travessa Gabriel D´Anunzio (Jardim Layr), Tenente Aurelino Ribeiro do Nascimento (Morada do Sol), José Glicério de Mello (Jardim Camila), Victor Ribeiro (Loteamento Alvorada) e Cumbica (Jardim Aeroporto).

Também serão atendidas a Praça Francisca Cardoso Mello Freire, no Parque Monte Líbano, a Praça Cícero Alves dos Anjos, no Mogilar, a praça que liga as ruas Primeiro de Setembro e Marechal Deodoro, na área central e a rua Benedito Marcondes da Silva, na Vila Brasileira.