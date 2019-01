Mutirão 'Cuida+Mogi' deste sábado está no Jardim Rodeio, Maricá e Ruas Projetadas

Neste sábado (19), as equipes do Departamento de Limpeza Pública do município estão no Jardim Rodeio, Jardim Maricá e ruas projetadas do Rodeio, para mais um Cuida+Mogi. Como em todos os sábados, a força-tarefa vai incluir serviços de varrição, roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho.

No Jardim Rodeio, as equipes vão atender a um conjunto de cinco vias situadas acima da avenida Lothar Waldemar Hoehne, que são: Edvaldo de Brito Pinheiro, Eduardo Pudo, Ítalo da Cunha Rocha, Raul Garcia Negão, rua Beija-Flor e Estrada Velha do Rodeio.

Já no Jardim Maricá, o foco será atender as ruas do bairro, exceto pela Ezelino da Cunha Glória e Antenor de Souza Melo, que já receberam limpeza no último mutirão. As equipes também vão cuidar da limpeza de uma área municipal situada entre a rua Vereador João Afonso Neto e a Teodomiro Ferreira Gomes. Um trecho da Avenida Antônio de Almeida e as vias de acesso ao condomínio Bella Citta também serão contemplados.

Também receberão limpeza as conhecidas como ruas projetadas do Rodeio, um conjunto de sete vias e travessas localizado às margens da Via Perimetral, no trecho em que sua denominação oficial é Lothar Waldemar Hoehne. Ruas como Pedro Gomes, Miguel Precioso, Irmãos Braz, Elisa Urizzi dos Santos e Joaquim Gonçalves também receberão os trabalhos.

Além disso, as equipes vão atender a 10 Ouvidorias de roçada de guias e sarjetas, nos seguintes endereços: avenida Expedicionário Firmino Ladeira (Vila Industrial), rua Professora Leonor de Oliveira Mello (Jardim Santista), rua José Benedito Moreira (Vila Lavínia), Capitão Amado (Vila Jundiaí), rua Expedicionário Domingo de Luca (Vila São Francisco), Delphino Alves Gregório (Mogilar), Noel Pereira Martins (Vila dos Remédios), Djalma Rafael (Vila Tietê_, José Augusto Moreira (Vila Ressaca) e Carlos Lacerda (Vila Cintra).

A Operação Cata-Tranqueira e Cata-Pneus também vai atuar neste sábado (19), recolhendo, a partir das 7 horas, materiais inservíveis no Socorro Velho, Braz Cubas e Vila Wilson.

No último sábado (12), as equipes estiveram no Jardim Rodeio, parte do Jardim Maricá e Pró-Hiper. Ao todo, foi feita a raspagem de 10.151,68 metros lineares de guias, capina de 16.293,39 metros quadrados de áreas municipais e a retirada de 25 toneladas de lixo e descarte irregular.

O Cuida+Mogi é um programa de manutenção e zeladoria urbana, que tem como intuito manter os bairros da cidade em boas condições de forma contínua, evitando que o cidadão precise acionar a Prefeitura para sanar eventuais problemas. Isso não interefere na atuação diária das equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que se dedicam ao atendimento de demandas diversas registradas pela população.

Em 2018, foram 50 sábados de mutirão e 145 bairros atendidos pela força-tarefa. Isso representa um aumento de 79% de efetividade em comparação a 2017, quando 81 bairros foram contemplados pelos trabalhos. Este será o terceiro Cuida+Mogi deste ano e, com os dois já realizados, um total de 12 bairros foi atendido.

Os cidadãos que quiserem solicitar serviços de manutenção em áreas públicas podem ligar no telefone 156, abrir um atendimento diretamente pelo site da Prefeitura ou ainda baixar o aplicativo Fala Mogi.