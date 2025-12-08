Envie seu vídeo(11) 4745-6900
07/12/2025
Mutirão de castração em Ferraz beneficia mais de 230 cães e gatos

Atendimentos foram feitos por ordem de chegada e com número limitado de vagas

08 dezembro 2025 - 12h07Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou mais uma etapa do programa de castração gratuita, coordenado pela Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal. A iniciativa ocorreu no último domingo (07), na Clínica Veterinária Municipal, situada na Rua das Américas, n.º 35, no Sítio Paredão. Durante os períodos da manhã e da tarde, os atendimentos foram feitos por ordem de chegada e com número limitado de vagas. No total, mais de 230 cães e gatos passaram pelo procedimento.

Marcos Marcelino Rodrigues, gerente de Proteção Animal, destacou que toda a estrutura utilizada é preparada especialmente para garantir segurança e qualidade. “Os serviços são realizados por veterinários experientes, com ambientes exclusivos para paramentação e esterilização, assegurando um processo seguro e adequado. A castração é essencial não só para a saúde dos animais, mas também para o controle populacional no município”, reforçou.

Para participar, os tutores precisaram seguir as orientações prévias, como manter o pet em jejum de oito horas e retirar a água três horas antes da cirurgia. Após o procedimento, a equipe prestou todas as instruções de cuidados necessários para o pós-operatório.

Quem desejar obter mais informações sobre as próximas ações do programa pode entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal pelo telefone (11) 4678-2275.

