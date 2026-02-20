Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/02/2026
Mutirão de castração em Ferraz beneficiará cerca de 300 cães e gatos na Estação Cidadania e Cultura

Programa municipal promove nova edição em 2026 com atendimentos gratuitos na Estação Cidadania e Cultura, no Kemel

20 fevereiro 2026 - 16h57Por de Ferraz
Mutirão de castração em Ferraz beneficiará cerca de 300 cães e gatos na Estação Cidadania e CulturaMutirão de castração em Ferraz beneficiará cerca de 300 cães e gatos na Estação Cidadania e Cultura - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, entre esta sexta (20) e sábado (21), mais uma edição de 2026 do programa de castração gratuita de cães e gatos. Esta ação é coordenada pela Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal e ocorre na Estação Cidadania e Cultura, localizada na Rua Francisco Sperandio, nº 700, no bairro Kemel. A expectativa é que cerca de 300 animais sejam beneficiados com o procedimento ao longo do mutirão.

Os atendimentos acontecem nos períodos da manhã e da tarde, por ordem de chegada e com número limitado de vagas, conforme as inscrições previamente realizadas.

As inscrições estiveram abertas até o dia 19 de fevereiro e foram realizadas por meio de formulário disponibilizado no Google Forms, acessado pelo site oficial da Prefeitura. Cada tutor pôde cadastrar mais de um animal, desde que fossem sem raça definida (SRD). Para a validação da inscrição, é necessário apresentar, no dia da castração, documento oficial com foto e comprovante de residência em nome do responsável.

Para a realização da cirurgia, os tutores devem seguir orientações prévias, como manter o animal em jejum de oito horas e suspender a água três horas antes do procedimento. Após a castração, a equipe responsável fornece todas as instruções necessárias para os cuidados no período pós-operatório, garantindo a recuperação adequada dos pets.

De acordo com o gerente de Proteção Animal, Marcos Marcelino Rodrigues, toda a estrutura do mutirão é planejada para assegurar segurança e qualidade no atendimento. “Os serviços são realizados por veterinários experientes, com ambientes exclusivos para paramentação e esterilização, o que assegura um processo seguro e adequado. A castração é essencial não só para a saúde dos animais, mas também para o controle populacional no município”, destacou.
 

