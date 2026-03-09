Mutirão de Emprego conecta empresas e trabalhadores e registra centenas de atendimentos em Poá

A Prefeitura de Poá realizou na última quinta-feira (5) o Mutirão de Emprego, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que resultou em mais de 500 atendimentos à população e encaminhamentos para vagas de trabalho. A ação reuniu empresas da cidade e da região com oportunidades de contratação imediata, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

A iniciativa teve como objetivo aproximar empregadores de candidatos, facilitar os processos de seleção e ampliar o acesso da população ao mercado formal de trabalho. Durante o evento, muitos participantes puderam conversar diretamente com representantes das empresas, entregar currículos e participar de entrevistas, agilizando o processo de recrutamento.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, comemorou o resultado da ação e destacou o impacto positivo do mutirão para a população que busca uma oportunidade profissional. Segundo ela, o grande número de atendimentos e encaminhamentos demonstra a importância de iniciativas como essa para fortalecer a economia local e apoiar quem está em busca de emprego.

“Foi um mutirão extremamente positivo, com grande participação da população e das empresas parceiras. Conseguimos realizar mais de 500 atendimentos com encaminhamentos para vagas de trabalho, o que mostra que ações como essa realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Nosso objetivo é continuar promovendo iniciativas que facilitem o acesso ao emprego e estimulem o desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza também destacou o sucesso do evento e reforçou que a geração de emprego e renda é uma das prioridades da administração municipal. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo ao promover iniciativas que aproximam quem quer trabalhar de quem precisa contratar. O mutirão foi um grande sucesso, com centenas de atendimentos e encaminhamentos para vagas, ajudando muitas pessoas a darem um passo importante na busca por uma oportunidade profissional. Seguiremos trabalhando para fortalecer a economia de Poá e criar cada vez mais oportunidades para a nossa população”, finalizou.