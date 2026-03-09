Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 09 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mutirão de Emprego conecta empresas e trabalhadores e registra centenas de atendimentos em Poá

Mais de 500 pessoas foram atendidas durante a ação que reuniu empresas com vagas de contratação imediata

09 março 2026 - 18h34Por De Poá
Mais de 500 pessoas foram atendidasMais de 500 pessoas foram atendidas - (Foto: Irineu Júnior/Poá )

A Prefeitura de Poá realizou na última quinta-feira (5) o Mutirão de Emprego, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que resultou em mais de 500 atendimentos à população e encaminhamentos para vagas de trabalho. A ação reuniu empresas da cidade e da região com oportunidades de contratação imediata, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

A iniciativa teve como objetivo aproximar empregadores de candidatos, facilitar os processos de seleção e ampliar o acesso da população ao mercado formal de trabalho. Durante o evento, muitos participantes puderam conversar diretamente com representantes das empresas, entregar currículos e participar de entrevistas, agilizando o processo de recrutamento.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, comemorou o resultado da ação e destacou o impacto positivo do mutirão para a população que busca uma oportunidade profissional. Segundo ela, o grande número de atendimentos e encaminhamentos demonstra a importância de iniciativas como essa para fortalecer a economia local e apoiar quem está em busca de emprego.

“Foi um mutirão extremamente positivo, com grande participação da população e das empresas parceiras. Conseguimos realizar mais de 500 atendimentos com encaminhamentos para vagas de trabalho, o que mostra que ações como essa realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Nosso objetivo é continuar promovendo iniciativas que facilitem o acesso ao emprego e estimulem o desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza também destacou o sucesso do evento e reforçou que a geração de emprego e renda é uma das prioridades da administração municipal. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo ao promover iniciativas que aproximam quem quer trabalhar de quem precisa contratar. O mutirão foi um grande sucesso, com centenas de atendimentos e encaminhamentos para vagas, ajudando muitas pessoas a darem um passo importante na busca por uma oportunidade profissional. Seguiremos trabalhando para fortalecer a economia de Poá e criar cada vez mais oportunidades para a nossa população”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Formação gratuita prepara profissionais para experiências turísticas no Alto Tietê
Região

Formação gratuita prepara profissionais para experiências turísticas no Alto Tietê

Ferraz realiza vistoria de veículos escolares para renovação do alvará 2026
Região

Ferraz realiza vistoria de veículos escolares para renovação do alvará 2026

Alto Tietê recebe capacitação inédita sobre letramento em diversidade sexual
Região

Alto Tietê recebe capacitação inédita sobre letramento em diversidade sexual

Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP
Região

Três cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Pagodeira Mogi Sunset promete uma nova experiência para os fãs de pagode
Região

Pagodeira Mogi Sunset promete uma nova experiência para os fãs de pagode

Regionalização da reciclagem é proposta para coleta no Alto Tietê
DS Entrevista

Regionalização da reciclagem é proposta para coleta no Alto Tietê