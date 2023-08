Mutirão em Itaquá registra 235 atendimentos e renegocia R$ 678 mil em dívidas

O programa do Governo Federal Renegocia registrou 235 atendimentos e a negociação de R$ 678.654,80 em dívidas em Itaquaquecetuba. O mutirão foi realizado pelo Procon municipal entre julho e agosto e teve por objetivo dar suporte aos consumidores no processo de renegociação de forma respeitosa e acessível.



Entre os credores mais procurados para renegociar dívidas estão os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Nubank e Santander, além de empresas e concessionárias como EDP, Sabesp, Havan, Lojas Cem e Credsystem.



"O Procon de Itaquá é o maior parceiro dos consumidores em diferentes situações, desde as fiscalizações que inibem abusos nos preços dos produtos, no fortalecimento do código do consumidor, como também na renegociação de dívidas. O mutirão cumpriu seu papel e foi um sucesso", disse o diretor do Procon municipal, Heitor Bera.



No ranking de credores com maior índice de propostas de negociação estão: Lojas Cem, Banco do Brasil, Itaú, Havan, Mercado Pago e Itapeva Recuperação de Crédito. O prefeito Eduardo Boigues aproveitou o momento e lembrou a importância da população se manter em dia com as finanças.



"O controle de entrada e saída de recursos é fundamental tanto para uma casa como para uma cidade. Então é fundamental que a população mantenha o equilíbrio nas contas, com o pagamento de dívidas e podendo renegociar aquelas que ficaram. Assim construímos uma cidade desenvolvida nas finanças", finalizou.