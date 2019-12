Mutirão para consultas de Oftalmologia termina nesta quinta-feira

A Prefeitura de Mogi das Cruzes conclui nesta quinta-feira (12) mais uma etapa dos mutirões de Oftalmologia em andamento nas dependências do Pró-Hiper, no bairro do Mogilar, para atendimento de pacientes que já aguardavam por esse tipo de procedimento. As consultas são exclusivamente para exames de refração, ou seja, para identificar a acuidade visual e o grau de óculos dos pacientes.

Nesta etapa, que começou ma segunda-feira (09/12), estão sendo disponibilizadas 1.450 vagas. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, outros 600 pacientes já foram atendidos, totalizando mais de 2 mil consultas de Oftalmologia, especialidade oficialmente ofertada pelo Governo do Estado e com uma das maiores demandas na cidade. É muito importante que os pacientes convocados não faltem.

O mutirão é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a organização social INTS – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, que promove ações sociais nos municípios onde atua para manutenção do Cebas – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A INTS foi vencedora do chamamento público para gerenciamento do Cresamu e também está responsável, por meio de contrato temporário, pela gestão da UPA 24 horas do Oropó.

As consultas são realizadas por médicos oftalmologistas em equipamentos especializados trazidos pela própria INTS e instalados nas dependências do Pró-Hiper. "A ideia de mutirão facilitou muito para quem aguardava por essa consulta. É uma proposta que deve ser adotada sempre que possível", aprova a paciente Beatriz Vitória Souza, 20 anos, que esperava pelo procedimento há três meses.

Outros procedimentos

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando mutirão de exames em outras unidades. A Carreta da Mamografia, por exemplo, está instalada no Largo do Rosário, no Centro, até o dia 21 de dezembro, para atender mulheres a espera de mamografia. Na Unica de Jundiapeba o objetivo é zerar a fila de espera para ultrassonografias de mama, ultrassonografias com doppler, utilizado principalmente na especialidade vascular e mamografias nos próximos meses. Em todos os casos, os pacientes com pedidos mais antigos estão sendo convocados pela Central de Regulação.