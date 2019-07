Mutirão recupera 38 quilômetros de estradas vicinais no Pindorama

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou no último final de semana um mutirão de recuperação de estradas vicinais na região do Pindorama. Ao todo, 38 quilômetros de estradas vicinais receberam serviços de nivelamento e cascalhamento. Além disso, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos também fizeram serviços de melhoria de drenagem nas vias.

Os trabalhos fazem parte da programação da administração municipal para a manutenção das estradas vicinais do município para a melhoria da circulação dos moradores e do escoamento da produção agrícola da região.

“Com a chegada do período de seca, o trabalho de manutenção das estradas vicinais é intensificado para deixar as vias em boas condições para o tráfego. Além disso, é possível a realização de serviços de melhoria de drenagem para o escoamento da água”, explicou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Lorena de Meira.

O secretário lembrou ainda que o trabalho, coordenado pelo setor responsável pelas Administrações Regionais, atacou as questões corretivas nas vias e permitirá que, a partir de agora, as intervenções na região priorizem a conservação das estradas.

Dentro deste serviço de drenagem, as estradas do Pindorama também receberam a limpeza de 32 valetas que são responsáveis pelo escoamento de água das chuvas. Além disso, duas novas linhas de tudo foram assentadas pela Prefeitura e em cinco pontos identificados foi realizado o desassoreamento da tubulação, com a retirada de material acumulado.

Além do nivelamento e cascalhamento, as vias também tiveram sua largura recuperada, com serviços nas margens. Este trabalho permite que a circulação de veículos, principalmente os usados para transportar a produção rural, seja feita com mais segurança.

Para os trabalhos deste final de semana, foram mobilizados 27 funcionários e utilizadas 468 toneladas de materiais, entre bica corrida, solo brita, fresa asfáltica, terra e rachão. Foram utilizados 17 veículos pesados nos serviços, entre motoniveladoras, retroescavadeiras e caminhões.

Mogi das Cruzes conta com mais de 700 quilômetros de estradas vicinais e os trabalhos de manutenção são realizados rotineiramente pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. No início desta semana, foram finalizados serviços de manutenção em 37,9 quilômetros de estradas vicinais em Sabaúna. Ao todo, 20 estradas do distrito foram beneficiadas com os trabalhos.

A região do Quatinga também foi atendida com serviços. No local, além dos trabalhos em vias, que estão em andamento, os principais cursos d'água receberam trabalhos de desassoramento para evitar problemas no período de chuvas.

No mês passado, o distrito de Biritiba Ussú recebeu um trabalho concentrado de manutenção de estradas vicinais, com atendimento a cerca de 15 quilômetros de nivelamento de vias e 33,2 mil metros quadrados de roçada.