Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 07 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mutirão traz descontos de até 80% nas negociações em Ferraz

Entram nesta negociação, as dívidas das lojas participantes do Mutirão de Renegociação de Dívidas

07 agosto 2025 - 20h00Por de Ferraz
Mutirão traz descontos de até 80% nas negociações em FerrazMutirão traz descontos de até 80% nas negociações em Ferraz - (Foto: Vinícius Cavalcante/Secom Ferraz)

Ferraz de Vasconcelos recebe nesta sexta (8) e sábado (9) o Mutirão de Renegociação de Dívidas da Prefeitura de Ferraz para dar oportunidade aos moradores negociarem os seus débitos junto aos bancos e concessionárias de água e energia elétrica, além dos estabelecimentos comerciais parceiros. 

A ação está sendo encabeçada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e o Procon da cidade. O objetivo é propiciar aos consumidores um início do segundo semestre do ano com as contas e despesas mais equilibradas favorecendo o crédito. 

Segundo o diretor do Procon, Mikael Almeida, as negociações serão vantajosas e haverá empresas dispostas a darem até 80% de desconto na dívida. 

A equipe do Procon estará presente dando todas as orientações possíveis. 

Uma carreta da Caixa Econômica Federal (CEF) já está estacionada na Praça dos Trabalhadores, onde está o Centro de Convenções, para esta ação que ocorrerá no Centro da cidade para atingir o maior número de pessoas. 

Além da carreta haverá também tendas armadas com lojas parceiras, a Sabesp; EDP Bandeirante; OAB e muitas outras. 

A OAB de Ferraz dará assistência jurídica gratuita durante o evento, que acontece das 9 às 15h30. Para participar da ação gratuita basta comparecer com os documentos pessoais: RG e CPF, além de eventuais contas que estejam em atraso, mas se não tiver, somente pelo CPF já é possível puxar pelo sistema a dívida. 

Não entram na negociação as dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e com a Receita Federal, dúvidas comuns dos contribuintes enviadas à Prefeitura. 

Entram nesta negociação, as dívidas das lojas participantes do Mutirão de Renegociação de Dívidas. 

“Estamos com uma boa expectativa que o evento será um sucesso e que vai ajudar muitos ferrazenses a resolverem as suas pendências”, afirmou Mikael. 

Moradores de outras cidades também poderão participar da ação, que tem como parceiros a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) e o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio). 

A Praça dos Trabalhadores, no centro de Ferraz, está localizada na Avenida Brasil, 1.807 – na Vila Romanópolis.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tanabata Matsuri reúne 30 mil pessoas e reforça compromisso do Bunkyo com a cultura japonesa
Cultura

Tanabata Matsuri reúne 30 mil pessoas e reforça compromisso do Bunkyo com a cultura japonesa

Geni Nuñez abre o Festival Sementeia 2025 com a palestra 'Reflorestamento do Imaginário'
Região

Geni Nuñez abre o Festival Sementeia 2025 com a palestra 'Reflorestamento do Imaginário'

Estudantes da EJA de Ferraz realizam vivência em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas
Região

Estudantes da EJA de Ferraz realizam vivência em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas

Alimentação da mãe influencia diretamente a qualidade do leite materno
Região

Alimentação da mãe influencia diretamente a qualidade do leite materno

Venda do Dia dos Pais deve crescer até 8%, prevê comércio regional
Região

Venda do Dia dos Pais deve crescer até 8%, prevê comércio regional

Poá reúne gestores da Educação para planejamento do semestre
Região

Poá reúne gestores da Educação para planejamento do semestre