Mutirão traz descontos de até 80% nas negociações em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos recebe nesta sexta (8) e sábado (9) o Mutirão de Renegociação de Dívidas da Prefeitura de Ferraz para dar oportunidade aos moradores negociarem os seus débitos junto aos bancos e concessionárias de água e energia elétrica, além dos estabelecimentos comerciais parceiros.

A ação está sendo encabeçada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e o Procon da cidade. O objetivo é propiciar aos consumidores um início do segundo semestre do ano com as contas e despesas mais equilibradas favorecendo o crédito.

Segundo o diretor do Procon, Mikael Almeida, as negociações serão vantajosas e haverá empresas dispostas a darem até 80% de desconto na dívida.

A equipe do Procon estará presente dando todas as orientações possíveis.

Uma carreta da Caixa Econômica Federal (CEF) já está estacionada na Praça dos Trabalhadores, onde está o Centro de Convenções, para esta ação que ocorrerá no Centro da cidade para atingir o maior número de pessoas.

Além da carreta haverá também tendas armadas com lojas parceiras, a Sabesp; EDP Bandeirante; OAB e muitas outras.

A OAB de Ferraz dará assistência jurídica gratuita durante o evento, que acontece das 9 às 15h30. Para participar da ação gratuita basta comparecer com os documentos pessoais: RG e CPF, além de eventuais contas que estejam em atraso, mas se não tiver, somente pelo CPF já é possível puxar pelo sistema a dívida.

Não entram na negociação as dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e com a Receita Federal, dúvidas comuns dos contribuintes enviadas à Prefeitura.

Entram nesta negociação, as dívidas das lojas participantes do Mutirão de Renegociação de Dívidas.

“Estamos com uma boa expectativa que o evento será um sucesso e que vai ajudar muitos ferrazenses a resolverem as suas pendências”, afirmou Mikael.

Moradores de outras cidades também poderão participar da ação, que tem como parceiros a Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) e o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio).

A Praça dos Trabalhadores, no centro de Ferraz, está localizada na Avenida Brasil, 1.807 – na Vila Romanópolis.