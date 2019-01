Mutirões da Operação Tapa-Buraco começam neste sábado

A partir deste sábado (12), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Mogi das Cruzes dará início a um novo ciclo de mutirões, que tem como objetivo atender à demanda por serviços de manutenção em asfalto, que naturamente aumenta nesse período de chuvas. Será uma força-tarefa da Operação Tapa-Buraco, que vai atender dezenas de bairros da cidade todo sábado e domingo até o final do mês de janeiro.

Para cada final de semana, serão empregados 10 caminhões com 10 toneladas de asfalto cada. Dessa forma, a operação como um todo envolverá a utilização de 200 toneladas de asfalto e sem prejuízo aos serviços rotineiros das equipes, bem como às frentes de asfaltamento que estão em andamento pela cidade.

“A ideia é reduzirmos as Ouvidorias de Tapa-Braco, que nesse período aumentam significativamente e também atender com mais agilidade e resolutividade as demandas da população”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Meira.

Só neste primeiro final de semana, serão atendidas 56 ruas em 11 bairros da cidade. Neste sábado (12), os bairros atendidos serão Jardim Rodeio, Ponte Grande, Vila Natal, Conjunto Residencial Nova Bertioga, Vila Lavínia, Alto do Ipiranga, Parque Santana, Vila São Sebastião e Conjunto Santo Ângelo.

Já no domingo (13), receberão o mutirão ruas do Centro, Jardim Rodeio, Ponte Grande, Vila Natal, Mogi Moderno, Botujuru e Conjunto Santo Ângelo. As ruas a serem atendindas foram definidas com base nas Ouvidorias registradas pela população e também a partir do monitoramento das próprias equipes da SMSU.

No Jardim Rodeio, receberão os trabalhos as avenidas Antônio de Almeida (a partir da rotatória da AACD, sentido Rodeio), Ezelino da Cunha Glória e ruas João Benegas Ortiz, Antenor de Souza Melo, Projetada 4, Irmãos Braz e Odilon da Cunha Melo. As três primeiras receberão as melhorias no sábado e as quatro últimas no domingo.

Na Ponte Grande, as vias atendidas serão Júlio de Paula Pereira, Senday, Osvaldo P. de Faria, Hilda Rodrigues Lunardi, João José da Costa Neves, João Froés de Santana e João F. Martins. Na Vila Natal, a Operação Tapa-Buraco vai percorrer as ruas José de Moura Rezende, Norma Nunes de Munhoz, Desidério Jorge, Tiradentees e Padre Souza Caldas.

No Residencial Nova Bertioga, os trabalhos serão feitos nas ruas Boracéia e Rikio Suengaa. Já na Vila Lavínia, as ruas atendidas serão Alberto Edmundo Perotti, São Vicente de Paulo e Adelino de Melo.

Na região do Alto do Ipiranga e Parque Santana, as ruas atendidas serão José Cury Andere, Rosa Borato, José Pedro Naure, Benedito L. Arouche de Toledo, João Augusto de Moraes e Licínio Rodrigues Alves. Na também próxima Vila São Sebastião, serão feitas melhorias nas ruas José Rosa, Newton Alves dos Anjos e Francelino Rodrigues.

No Conjunto Santo Ângelo, haverá força-tarefa no sábado e no domingo. No sábado, serão atendidas as ruas São Marcelo, São Camilo de Lélis e São José. Já no domingo, as ruas contempladas serão São Domingos, Nossa Senhora das Graças e Santa Margarida.

Na região central, os trabalhos acontecerão no domingo (13) e terão como foco as ruas Barão de Jaceguai, Ipiranga, Dr. Deodato Wertheimer e Senador Dantas. Também no domingo serão atendidas a Travessa Antônio Maurício de Souza e as ruas Francisco Urizzi e João Clímaco de Miranda, no Mogi Moderno.

O Botujuru será atendido por duas equipes distintas neste domingo. A primeira cuidará de reparos no asfalto nas ruas Manjar Celeste, Frei Bonifácio Harink e Santa Helena. Já a segunda vai atuar nas ruas Frei Atanásio Maatman, Bom Jesus e Coronel Damásio.