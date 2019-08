Na Alesp, deputado e Gian Lopes reforçam pedidos da região a Doria

A ajuda a Poá, que sofre com a saída das operações financeiras do Itaú do município, e a construção da alça de saída do Rodoanel Leste, na SP-66, foram assuntos tratados pelo deputado estadual André do Prado, acompanhado pelo prefeito Gian Lopes, em conversa com o governador João Doria, que visitou nesta quinta-feira (1º) a Assembleia Legislativa. O objetivo é buscar ajuda do Estado para minimizar os impactos econômicos para a cidade.

Doria esteve reunido com deputados estaduais na retomada dos trabalhos na Assembleia após o recesso de meio de ano. André do Prado e Gian aproveitaram para reafirmar ao governador a necessidade de apoio ao município, que pode sofrer um colapso financeiro. “A saída do Itaú vai causar uma enorme perda de receita e isso vai impactar muito o orçamento de Poá. O nosso objetivo é que o Estado auxilie o município para que este impacto seja minimizado. A população não pode ser prejudicada e nem perder a qualidade em serviços públicos”, afirmou o parlamentar. A estimativa é de que cerca de 40% da receita municipal seja comprometida com o fim das operações do banco.

O deputado e o prefeito mostraram ao governador planilhas com as receitas e os gastos, além das projeções de perdas que o município deve ter com a saída da instituição bancária do município. Doria ficou sensibilizado com a situação e se comprometeu a buscar uma forma de auxiliar Poá. “Sem dúvida, a cidade não pode ser penalizada com algo do tipo. É preciso achar alguma forma que viabilize a continuidade dos serviços públicos e atendimento à população”, disse Doria.

Para o prefeito Gian Lopes, o Estado pode ser um grande aliado nesta luta para que Poá não entre em colapso. “Precisamos de apoio do Estado para que Poá possa se adequar à saída do Itaú da cidade”, comentou.

Outro assunto tratado durante a visita foi a construção da alça de saída do Rodoanel, na SP-66, na divisa entre as cidades de Poá e Suzano. Os prefeitos da região já demonstraram, em reuniões intermediadas pelo deputado André do Prado na Secretaria de Estado de Logística e Transportes, ser favoráveis à construção do dispositivo neste local. É um ponto estratégico que liga a região e facilita acesso a outras rodovias e à zona leste da capital paulista. Doria disse que vai analisar com atenção o pedido que foi reforçado pelo deputado.

Durante a reunião com o governador, que teve a presença de outros deputados, André do Prado elogiou a dinâmica do Governo, o planejamento e as diretrizes na relação com os municípios e com a Assembleia Legislativa.