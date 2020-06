‘Não existe separação entre saúde e economia ’, diz cientista político

O cientista político e deputado estadual Heni Ozi Cukier (Novo-SP) reforçou que "não existe a separação entre economia e saúde", conforme algumas autoridades políticas têm pregado no País no período de pandemia.

"Essa é uma falsa dicotomia, uma falsa separação. Se não tiver trabalho, não vai ter dinheiro e não vai ter comida, assim não vai ter saúde. Se não tiver saúde, não poder trabalhar. Uma coisa não anda sem a outra. Não pode separar essas duas coisas", afirma.

Para o deputado, a forma como a questão foi apresentada à população torna a situação mais polarizada e simplista, o que não deveria acontecer, uma vez que não há como separar a economia da saúde.

Cukier diz que a população passa por um momento de falsa escolha, entre permanecer em casa e priorizar a saúde, ou então ir ao trabalho por questões econômicas, mas que essa discussão é temporária.

O cientista político falou ao DS Entrevista na semana passada.

"A quarentena sempre foi apresentada como uma medida de ganhar tempo para que o sistema de saúde não colapse. Ela não é uma medida permanente. Então a discussão de saúde versus economia, pressupõe que ficaríamos isolados para sempre, e não é nada disso", explica.

Plano São Paulo

Em relação ao Plano São Paulo, apresentado pelo Governo do Estado, que prevê a reabertura gradual de comércios e serviços, o deputado foi taxativo ao dizer que os critérios adotados para classificar a possibilidade de reabertura são corretos, e já foram adotados por outros países no mundo.

Entretanto, Cukier critica a forma como o anúncio dos critérios foi realizado.

"Os critérios estabelecidos para julgar o que deve ser olhado (para a reabertura) estão corretos, foram positivos. Mas talvez tivéssemos que ter esses critérios há mais tempo. Entendo que isso estava sendo construído no mundo inteiro, o ponto é que talvez pudesse ter sido trazida há mais tempo, para que todos tivessem clareza do que prestar atenção, do que olhar", diz.

Pandemia x desigualdade

Durante a entrevista, o deputado também falou sobre os reflexos da pandemia no contexto da desigualdade social no Brasil. Cukier diz que a desigualdade é um dos principais problemas enfrentados pelo País, e que essa variável traz sérias consequências no combate ao novo coronavírus.

"O Brasil tem problemas estruturais muito graves. O País nunca lidou bem com serviços básicos, como educação, saúde básica, segurança, saneamento básico. A condição do Brasil vai ser pior (que de outros países) porque estamos menos preparados, nós temos menos estrutura, nós somos mais desorganizados, o Estado é mais incapaz", diz.

O deputado também afirma que, além da desigualdade, questões culturais também contribuem para o cenário atual do País, como os costumes e valores, respeito e preocupação como o próximo, solidariedade e o censo de nacionalismo.