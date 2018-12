‘Natal Espetacular’ do Fundo Social acontece hoje em Poá

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, realiza nesta terça-feira (4) o “Acender das Luzes do Natal Espetacular”. A solenidade acontecerá, às 20 horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (Avenida Antônio Massa, 150, Centro) e contará com a participação de autoridades municipais, entre elas a professora Lúcia França (presidente do Fundo Social de São Paulo).

O Natal Espetacular é um curso de reciclagem de garrafas pet totalmente voltado para a decoração de Natal.

O curso foi ministrado na Casa de Cursos. Foram arrecadadas em torno de três mil garrafas pet que foram utilizadas na fabricação dos enfeites, e a maioria delas por meio de uma gincana realizada no Cantinho da Melhor Idade.

A área escolhida para receber a decoração foi a rotatória dos Emancipadores, localizada em frente à Delegacia Municipal e próxima à Praça de Eventos.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade de Poá, Andressa Lopes, além da capacitação, o curso visa à conscientização ambiental. “A decoração natalina sempre nos encanta e transformar as garrafas pet que tanto demoram a se decompor em algo bonito e útil, faz com que notemos a importância de praticar a reciclagem no nosso dia-a-dia. Por isso convidamos toda a população para participar deste evento”.

Para Zuzineide Queiroz de Oliveira, moradora do bairro jardim Estela e uma das alunas responsáveis pela fabricação dos enfeites, a população irá se surpreender.

“A decoração está ficando linda. No início não imaginei que conseguiríamos fazer, mas vendo os enfeites hoje, fico orgulhosa e ansiosa para ver a decoração toda montada”, finalizou.