Natal Iluminado 2025 reuniu centenas de pessoas em Ferraz

A programação natalina em Ferraz de Vasconcelos começou com tudo no último sábado (06) com a chegada do Papai Noel e da Turma do Mickey na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) e do acender das luzes no Centro Cultural Castelo Zenker.

Os eventos começaram com muita diversão para a criançada no Centro de Convenções com brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e algodão doce, apresentações de artistas locais e a grande expectativa do dia, a chegada do Papai Noel e da turma do Mickey que balançou o público ferrazense.

Mais tarde, às 19h, no Centro Cultural Castelo Zenker, foi a vez do acender das luzes com a visita da população ao “Castelo do Papai Noel” todo decorado. A ação também contou com a apresentação do coral que faz parte do projeto Talita Cumi da igreja Luterana de Ferraz de Vasconcelos e do trenzinho que foi uma das grandes atrações da noite.

Autoridades locais também prestigiaram o evento, como a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, a secretária de Cultura, Ana Rosa, a secretária de Educação, Paula Trevizolli, o secretário de Governo, Jackson dos Santos, o secretário de Comunicação, Dom Souza e o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre. Além de vereadores como: Hodirlei Martins (Mineiro), Selma Francisca (Professora Selma), Valter da Costa Fernandes (Valtinho do Som) e Renato Ramos (Renatinho).

Confira abaixo a programação para as visitas

Visita ao Castelo do Papai Noel

De quarta a sexta: 16h às 22h

De sábado e domingo: 11h às 22h

Dias 22 e 23 de dezembro: 16h às 22h

Trenzinho da alegria

Sábados e domingos: 18h às 21h

Saída: Praça da Independência

Destino: Castelo do Papai Noel