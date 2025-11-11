Natal Mágico no Park promete encantar famílias com chegada do Papai Noel

O espírito natalino vai tomar conta do Itaquá Park Shopping com a chegada do Papai Noel, no próximo dia 15 de novembro, a partir das 18h. Um evento gratuito, para o público de todas as idades. O “Natal Mágico no Park”, na Praça de Eventos, em frente ao Poupatempo, vai trazer um ambiente iluminado, com cores e muita magia, sem contar na peça teatral: “Os Sentimentos do Natal”.

Com uma programação repleta de brilho e emoção, a recepção do Bom Velhinho será no estacionamento, ao lado da portaria P3, próximo ao supermercado Nagumo. Depois do espetáculo é hora de cortejar o Papai Noel, com a presença de personagens natalinos que percorrerão os corredores do Shopping até a chegada do Bom Velhinho ao Trono, celebrada com uma chuva de balões.

A decoração completa da magia natalina, inspirada na alegria dos parques de diversões, o adorno deste ano traz cores vibrantes, elementos lúdicos e uma árvore de seis metros de altura com um escorregador mágico, além de milhares de pontos luminosos e diversos espaços instagramáveis para registrar o momento em família.

“Queremos que cada visitante se sinta dentro de um verdadeiro parque encantado. O Natal é uma época de união, alegria e memórias afetivas, e pensamos em cada detalhe para que o público viva essa emoção conosco”, destaca Daniel Eckert, Gerente de Marketing do Empreendimento.

O espetáculo teatral “Os Sentimentos do Natal” traz à cena personagens como Alegria, Amor, Saudade e Esperança, que embarcam em uma aventura divertida e emocionante para descobrir qual sentimento falta para completar o Natal. No fim, percebem que a Surpresa é o verdadeiro presente simbolizado pela chegada do Papai Noel. A peça é uma celebração da infância, da imaginação e da magia do Natal. Ela mostra que os sentimentos se completam quando estamos juntos, celebrando o amor e a esperança. Finalizado o espetáculo, o cenário é “invadido” pelo Bom Velhinho, que será cortejado até o trono.

O atendimento do Papai Noel será do dia 16 de novembro a 23 de dezembro, das 14h às 20h e no dia 24 de dezembro, das 10h às 16h.

Oficinas e Cartinhas para o Bom Velhinho

As crianças também poderão participar da tradicional Oficina de Cartinhas para o Papai Noel, escrevendo e entregando pessoalmente seus pedidos. Além disso, a Casa da Criança disponibilizará as cartinhas dos pequenos atendidos pela instituição, permitindo que os visitantes apadrinhem um pedido e espalhem ainda mais amor neste Natal.