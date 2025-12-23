Natal Solidário leva cestas básicas a quatro bairros de Ferraz

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta segunda-feira (22) o programa Natal Solidário, que distribui cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade do município. A iniciativa ocorreu em quatro bairros: no Jardim Panorama, na Vila Mariana, no Morro da Bahiana e no Jardim Deise.

Cerca de 500 cestas básicas foram distribuídas, além de mil livros de colorir para a criançada. As cestas eram compostas por: arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha e macarrão.

Todos os alimentos distribuídos foram arrecadados durante a troca de ingresso solidário da 41ª Festa da Uva Fina e pela doação de comerciantes da cidade.

“Esta ação irá tornar o Natal de muitos ferrazenses mais digno e feliz”, pontuou a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Silvana Santos.

A equipe do Fundo segue arrecadando alimentos e roupas para levar às pessoas que mais precisam na cidade. Quem quiser realizar uma doação, basta ir até a sede do Fundo, que fica localizada na Rua Santa Catarina, 330, Vila Romanópolis.