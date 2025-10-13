Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/10/2025
Região

Nattan leva multidão no 3º dia da Festa da Uva Fina em Ferraz

esfera nordestina tomou conta da festa com melodias do piseiro ao forró eletrônico

13 outubro 2025 - 11h30Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/Secom)

O show do cantor Nattan, na 41ª Festa da Uva Fina em Ferraz de Vasconcelos, levou uma multidão para o Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel, o Birutão, no terceiro dia de festa. Ele mostrou a que veio: carismático, pura energia, performático, conquistou a simpatia do público no primeiro momento que colocou os pés no palco após a meia-noite já de domingo. A esfera nordestina tomou conta da festa com melodias do piseiro ao forró eletrônico.

"É uma honra estar aqui com vocês. Vamos ficar até a hora que Deus quiser", disse ao público. Nattan tocou as músicas de sucesso: Menina Eu Quero Teu Amor; Ama ou Não Ama; Pela Última Vez, entre muitas outras.

De Sobral, no interior do Ceará, Nattan levou a alma nordestina para a Festa da Uva: desde o começo já mostrou estar muito bem à vontade, ao tirar a jaqueta bege e ficar de camiseta regata. A jaqueta foi jogada para a plateia e disputada pelos fãs. Durante o show, ainda escolheu a dedo várias pessoas da multidão para irem ao palco assistir o show do lugar mais privilegiado: o palco e interagir com ele de perto.

A Festa da Uva continua hoje levando multidões ao Birutão. Hoje tem a boiadeira Ana Castela às 23 horas. A Festa da Uva continua até a próxima terça-feira, dia 14, dia do aniversário de Ferraz com o cantor Fernandinho encerrando a festa. Na segunda, a atração será o sertanejo Leonardo (13).

Além dos shows com grandes nomes nacionais há apresentação dos artistas locais. Carol Brito, que antecedeu Nattan, cantou vários hits aquecendo o público antes do show da noite. Mostrou variedade no repertório que foi do É o Tchan aos clássicos da MPB. Lucas Miranda foi outro artista local da noite abrindo o palco da festa e já empolgando o público que chegava ao Birutão.

Além dos shows, a festa da uva ainda conta com uma enorme praça de alimentação, um parque de diversões para alegrar a criançada, banheiros químicos, a Vila da Uva com a venda de uvas e produtos à base da fruta como doces, geleias, pão, bolo e compotas e uma estrutura de serviços montada pela Prefeitura de Ferraz com o apoio das ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a Guarda Civil Municipal (GCM) e as polícias Civil e Militar, além de bombeiros civis e a Defesa Civil do município. A equipe do trânsito dá todo suporte do lado de fora com as interdições necessárias para a fluidez do trânsito.