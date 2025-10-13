Nattan leva multidão no 3º dia da Festa da Uva Fina em Ferraz

O show do cantor Nattan, na 41ª Festa da Uva Fina em Ferraz de Vasconcelos, levou uma multidão para o Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel, o Birutão, no terceiro dia de festa. Ele mostrou a que veio: carismático, pura energia, performático, conquistou a simpatia do público no primeiro momento que colocou os pés no palco após a meia-noite já de domingo. A esfera nordestina tomou conta da festa com melodias do piseiro ao forró eletrônico.

"É uma honra estar aqui com vocês. Vamos ficar até a hora que Deus quiser", disse ao público. Nattan tocou as músicas de sucesso: Menina Eu Quero Teu Amor; Ama ou Não Ama; Pela Última Vez, entre muitas outras.

De Sobral, no interior do Ceará, Nattan levou a alma nordestina para a Festa da Uva: desde o começo já mostrou estar muito bem à vontade, ao tirar a jaqueta bege e ficar de camiseta regata. A jaqueta foi jogada para a plateia e disputada pelos fãs. Durante o show, ainda escolheu a dedo várias pessoas da multidão para irem ao palco assistir o show do lugar mais privilegiado: o palco e interagir com ele de perto.

A Festa da Uva continua hoje levando multidões ao Birutão. Hoje tem a boiadeira Ana Castela às 23 horas. A Festa da Uva continua até a próxima terça-feira, dia 14, dia do aniversário de Ferraz com o cantor Fernandinho encerrando a festa. Na segunda, a atração será o sertanejo Leonardo (13).

Além dos shows com grandes nomes nacionais há apresentação dos artistas locais. Carol Brito, que antecedeu Nattan, cantou vários hits aquecendo o público antes do show da noite. Mostrou variedade no repertório que foi do É o Tchan aos clássicos da MPB. Lucas Miranda foi outro artista local da noite abrindo o palco da festa e já empolgando o público que chegava ao Birutão.

Além dos shows, a festa da uva ainda conta com uma enorme praça de alimentação, um parque de diversões para alegrar a criançada, banheiros químicos, a Vila da Uva com a venda de uvas e produtos à base da fruta como doces, geleias, pão, bolo e compotas e uma estrutura de serviços montada pela Prefeitura de Ferraz com o apoio das ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), a Guarda Civil Municipal (GCM) e as polícias Civil e Militar, além de bombeiros civis e a Defesa Civil do município. A equipe do trânsito dá todo suporte do lado de fora com as interdições necessárias para a fluidez do trânsito.