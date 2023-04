Naufrágio deixa um morto e desaparecidos em Bertioga

Uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação na Praia da Enseada, em Bertioga, no litoral norte paulista.

Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e da Polícia Militar, doze pessoas estavam na embarcação, quando ela naufragou, por volta da 00h30 de hoje (8). Entre os ocupantes, dez eram passageiros e dois eram barqueiros.

Nove pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o Pronto Socorro Central de Bertioga. O estado de saúde delas não foi informado.

De acordo com o GB Mar, o naufrágio teria sido provocado após uma onda de grandes proporções ter atingido a embarcação, que estava em alto-mar. Informações iniciais apuradas pelos Bombeiros dizem que os passageiros não estariam utilizando coletes salva-vidas.

Diversos destroços da embarcação foram avistados pelos Bombeiros nas proximidades da área.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que, neste momento, quatro bombeiros permanecem no local na tentativa de localizar as duas pessoas que estão desaparecidas. Lanchas, motos aquáticas e um helicóptero Águia estão ajudando nesse trabalho. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Bertioga.

Marinha

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que recebeu a informação de naufrágio por volta das 01h30 de hoje. “Em resposta, o Salvamar Sul Sueste acionou a estrutura de busca e salvamento com o emprego do navio patrulha Gurupi e lanchas da Capitania dos Portos de São Paulo para realização das buscas, em conjunto com as embarcações do GBMar”.

A Marinha informou ainda que um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas e possíveis responsáveis pelo acidente.