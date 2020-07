Nenhum pedestre é multado por não usar máscaras no Alto Tietê

Mesmo com a medida em vigor há cerca de 20 dias, as prefeituras do Alto Tietê não emitiram multas às pessoas flagradas andando sem máscara em áreas públicas. A punição, que varia entre R$ 524 para pessoas e R$ 5 mil a estabelecimentos, foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB).

Se por um lado nenhuma multa foi dada às pessoas que desrespeitarem o uso obrigatório de máscaras, as prefeituras da região estão reforçando as ações de conscientização sobre a utilização do adereço, especialmente agora em que as dez cidades do Alto Tietê encontram-se na fase Amarela, do Plano São Paulo de Retomada Consciente.

Ao DS, as prefeituras da região reforçaram as ações desenvolvidas para conscientizar a população sobre o uso obrigatório da máscara. Em Poá, por exemplo, a municipalidade disse estar realizando a aferição da temperatura e oxigênio, em diversos bairros, para orientar a população. E que tem feito a distribuição gratuita de máscaras e álcool em gel às pessoas sem condição financeira para adquirir tais produtos.

A Prefeitura de Guararema tem realizado uma ação de conscientização sobre o uso da máscara, seja nas ruas ou comércios existentes no município. Em Arujá, as orientações estão sendo feitas por equipes de segurança.

Em Ferraz, porém, a Vigilância Sanitária expediu 240 determinações técnicas, com o objetivo de cadastrar pessoas flagradas sem o uso das máscaras. A ideia é identificar possíveis reincidências no futuro, além de ser uma medida para não gerar multa, especialmente neste período de pandemia no qual agradou o orçamento financeiro de muitas pessoas.

"Já segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), nenhuma infração neste sentido foi registrada, mas apenas em relação a estabelecimentos. Vale destacar que a corporação realiza um trabalho intenso de orientação com o objetivo de conscientizar sobre a importância da máscara, sua obrigatoriedade e ainda a multa que pode ser gerada", explicou o governo ferrazense em nota.

Em Suzano, a Prefeitura já havia confirmado de que, a princípio, não iria emitir multas às pessoas flagradas sem máscara. O município segue realizando ações de conscientização sobre o uso obrigatório no transporte público e em locais públicos. "O trabalho está sendo feito pelos agentes de fiscalização do município, em parceria com outras pastas municipais, como as pastas de Saúde, Transporte e Mobilidade Urbana, Segurança Cidadã, entre outras".

Mogi das Cruzes é o maior município da região. É, ainda, a cidade mais afetada pelo novo coronavírus. Um balanço atualizado está sexta-feira, 17, apontou que 3.066 pessoas foram infectadas pela Covid-19. Destas, 2.084 foram curadas, 213 morreram e, até o momento, há 769 casos ativos.

Segundo a Prefeitura mogiana, a Vigilância Sanitária não aplicou nenhuma multa. Porém, agentes estão verificando o uso de máscaras em vistorias de rotina e em atenção à denúncias.