Nível de água dos reservatórios do Alto Tietê é o menor desde 2016 e cenário preocupa

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) atuou, nesta segunda-feira (8) com 28,01% de sua capacidade total, o menor índice desde o dia 14 de janeiro de 2016, quando o sistema operou com 27,70%.

Nas últimas semanas o sistema tem operado em queda. Em 8 de agosto, o Spat atuou com 33,94% de sua capacidade. A redução foi de 17,4% em um mês.

Os números são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que atualiza o volume dos sistemas diariamente.

O Spat é formado por cinco represas: Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba. Dessas, apenas a primeira atua com mais de 40% de sua capacidade total.

A represa de Paraitinga opera com 40,10%. Taiaçupeba, com 30,79%, e Ponte Nova, com 28,03% aparecem depois. As represas Biritiba (25,62%) e Jundiaí (19,82%) são as que estão com o menor volume de operação.

As represas Jundiaí e Taiaçupeba estão localizadas em Mogi das Cruzes. A barragem Paraitinga está situada em Salesópolis. A represa Ponte Nova está na divisa de Biritiba Mirim e Salesópolis, enquanto a barragem Biritiba leva o nome da sua cidade.

