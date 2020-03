No Alto Tietê, mulheres são as principais vítimas do Coronavírus

Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

As mulheres são maioria entre os casos confirmados de Coronavírus na Região. Levantamento feito pelo CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê mostra, ainda, que há 1 vítima criança e 2 idosos, que a maioria dos pacientes está em isolamento domiciliar e dois já estão recuperados. As informações são das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais.

O perfil das vítimas de Coronavírus no Alto Tietê foi elaborado com base nas estatísticas registradas até 14 horas desta quarta-feira (25/03), as quais apontam 26 casos confirmados em seis cidades da Região – Arujá (1), Ferraz de Vasconcelos (2), Guarulhos (12), Mogi das Cruzes (9), Poá (1) e Suzano (1).

Dessas 26 pessoas infectadas pela Covid-19, 15 são mulheres (57,6%) e 11 homens. No grupo feminino, há uma idosa de 64 anos e as outras pacientes têm 19, 23, 25, 30,31, 33, 35, 37 (2), 39, 43, 48, 49, 54. O grupo masculino tem uma criança de 6 anos, um idoso de 66 anos e os demais têm 18, 20, 35, 37, 38, 44, 48, 54, 56.

Dos 26 pacientes, 3 permanecem hospitalizados, sendo 2 deles em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – a moradora de Ferraz de Vasconcelos de 33 anos, que foi o primeiro caso confirmado em todo o Alto Tietê, em 11 de março, e um morador de Mogi das Cruzes, de 66 anos.

Há 2 pacientes que precisaram de internação, mas tiveram alta hospitalar nesta semana e permanecem em isolamento domiciliar, assim como outros 19 infectados que não chegaram a ser hospitalizados. Por fim, há 2 casos considerados recuperados pelas autoridades de saúde de Mogi das Cruzes – a criança de 6 anos e uma mulher de 54 anos.

Vítimas fatais

Dos óbitos registrados no Estado de São Paulo – eram 40 até terça-feira – a maioria é de pessoas com mais de 60 anos, mas há no grupo também um homem de 33 anos e uma mulher de 48 anos.

Na Região do CONDEMAT, há mortes suspeitas por coronavírus em Mogi das Cruzes e Santa Isabel, mas que não constam nas estatísticas oficiais porque os resultados de exames com a confirmação da causa de óbito ainda não foram liberados.

Na última terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde listou a morte de uma idosa de 85 anos de Guarulhos, porém, esse óbito ainda não foi confirmado pela Vigilância Epidemiológica Municipal e pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica Estadual – Regional Mogi das Cruzes.